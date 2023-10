Zurich (awp) - La Bourse suisse renforçait ses gains mardi à l'approche de la mi-journée, s'approchant à nouveau de la barre symbolique des 11'000 points.

"Les actions progressaient nettement en Europe lundi, les indices de référence menés à la hausse par l'ensemble des secteurs, les valeurs immobilières et la consommation non-cyclique enregistrant les meilleures performances, tandis que les valeurs du secteur de l'énergie reprenaient leur souffle après les gains de la veille", a commenté Pierre Veyret, analyste chez Activtrades.

"Le passage à un sentiment de marché plus favorable aux risques est intervenu après que les investisseurs aient constaté un changement significatif et surprenant du ton employé pour la politique monétaire américaine. Les responsables de la Fed Philip Jefferson et Lorie Logan ont en effet formulé les propos plus accommodants, arguant que la hausse des rendements des bons du trésor pouvait signifier moins de resserrement monétaire à l'avenir", a expliqué le spécialiste.

Du côté des nouvelles macroéconomiques, le Fonds monétaire international (FMI) a maintenu ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale en 2023, malgré les signes de faiblesses affichés par plusieurs des économies majeures.

L'institution s'attend toujours à une croissance mondiale de 3% pour 2023, et à peine plus faible en 2024, à 2,9%, soit en légère baisse (-0,1 point de pourcentage) par rapport à son estimation précédente, en juillet.

A 11h00, le SMI prenait 1,1% à 10'940,62 points, le SLI avançait de 1,3% à 1711,28 points et le SPI de 1,1% à 14'290,57 points. Sur les trente valeurs vedettes, seulement Lonza (-0,6%) et Sandoz (-0,1%) étaient dans le rouge, et le reste dans le vert.

Les poids lourds Novartis et Nestlé (chacun +0,7%) progressaient moins fortement que la moyenne, tout comme Roche (+0,4%). La multinationale rhénane s'est félicité du succès des études cliniques avancées Balaton et Comino, évaluant le Vabysmo (faricimab) contre l'occlusion veineuse rétinienne (OVR).

Givaudan (+2,3%) profitait d'un relèvement d'objectif de cours par Bernstein.

Les valeurs du luxe Richemont (+2,9%) et Swatch (+2,2%) gagnaient également du terrain. En tête du podium provisoire, on retrouvait VAT Group (+3,0%).

Sur le marché élargi, Georg Fischer (+2,2%) a annoncé le départ du vice-président du conseil d'administration Hubert Achermann. Le cénacle proposera Stefan Räbsamen, lors de l'assemblée générale du 17 avril 2024, pour le remplacer.

Cosmo (+1,9%) a déposé une demande d'homologation pour son médicament Winlevi auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Adecco était repassé au vert, gagnant 1,0%. UBS a pourtant abaissé sa recommandation à "sell", après "buy" et réduit largement l'objectif de cours, désormais fixé à 32,50 francs suisses, après 40 francs suisses. Le titre a également été retiré de l'indice SLI la semaine dernière, dans la foulée de l'introduction en Bourse de Sandoz, l'ex-division de Novartis dédiée aux génériques et biosimilaires.

