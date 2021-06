Bourse Zurich: la barre des 11'900 points résiste

Zurich (awp) - La Bourse suisse perdait de l'allant dans son ascension en direction des 11'900 points lundi en fin de matinée, après avoir dans les premiers échanges tutoyé ce jalon symbolique.

Dans cet entre-saison de résultats et en l'absence d'indications conjoncturelles majeures, les observateurs lorgnent déjà vers la réunion de politique monétaire périodique de la Réserve fédérale (Fed) au pays de l'oncle Sam, qui s'ouvrira mercredi.

"Pourtant si on y réfléchit à deux fois, on constate que cette attente dure depuis près d'un mois. Il y avait d'abord l'inflation selon le CPI, ensuite l'inflation selon l'indice PCE et enfin la réunion de la BCE avant la Fed donc mercredi," égraine John Plassard, de Mirabaud Banque. L'analyste souligne en outre que ses confrères n'attendent pas grand-chose de l'événement.

"En l'absence d'indications macroéconomiques majeures, la session du jour risque de demeurer purement technique", prévient son homologue chez Activtrades Pierre Veyret.

A 10:55, le Swiss Market Index (SMI) grappilait encore 0,02% à 11'844,06 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,11% à 1920,88 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 15'216,18 points. Sur les trente valeurs vedettes, vingt progressaient, deux stagnaient et huit reculaient.

Le développeur de logiciels bancaires Temenos venait disputer au gestionnaire de ressources humaines Adecco (+1,5%) la tête de l'échapée, sans carburant particulier dans les deux cas. La volatile AMS (+1,1%) s'intercalait devant le peloton des poursuivants.

Dans le sillage de sa journée des investisseurs et porté par des réactions élogieuses, le mastodonte genevois de l'inspection et de la certification SGS prenait 0,4%.

Novartis (+0,3%) aussi avait perdu de sa superbe, mais profitait toujours par ricochet de l'introduction en étude clinique décisive par les National Institues of Health outre-Atlantique du traitement expérimental contre la Covid-19 mis au point par son partenaire zurichois Molecular Partners (+0,9%), comme du statut "fast track" accordé par la Food and Drugs Administration à l'ensovibep.

Les autres poids lourds Roche (-0,3%) et Nestlé (-0,4%) étaient venus grossir les rangs des perdants.

L'horloger biennois Swatch (-0,9%) avait hérité de la lanterne rouge, un temps collée à Credit Suisse (-0,8%). Le chimiste de spécialités Clariant (-0,6%), qui vient de trouver preneur pour sa division Pigments, était passé nettement du mauvais côté de la barre.

Sur le marché élargi, Implenia (+6,5%) a décroché avec un partenaire italien un contrat à plus d'un milliard d'euros pour la construction d'un tronçon ferroviaire dans le Belpaese. Les deux entreprises de construction se partageront le gâteau à parts presque égales.

Burckhardt Compression (+2,6%) a décroché une commande - non chiffrée - pour équiper des installations de production d'hydrogène en Suisse.

Le patron de l'équipementier de pompes à vide VAT (+3,8%) a affiché dans les colonnes de la presse dominicale sa confiance pour les deux prochaines années.

