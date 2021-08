Bourse Zurich: la chasse aux records continue

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi sur la lancée positive des séances précédentes et terminé dans le vert jeudi. Le SMI a évolué en dents de scie entre son plus bas et son plus haut du jour, dans une fourchette d'une quarantaine de points. Il a inscrit de nouveaux records en séance et en clôture. Parmi les blue chips, Zurich Insurance et Straumann ont retenu l'attention après leurs résultats semestriels.

A New York, Wall Street reculait légèrement en matinée, au lendemain de nouveaux records.

Les investisseurs digéraient un indicateur de l'emploi favorable avec une légère diminution des inscriptions hebdomadaires au chômage la semaine dernière.

Du côté de l'inflation, alors que l'évolution des prix à la consommation moins forte que prévu en juillet (+0,5%) avait rassuré les marchés la veille, la hausse des prix de gros, publiée jeudi, a surpris défavorablement.

"Le principal point à retenir est que les producteurs paient clairement des prix plus élevés, ce qui pourrait se traduire par une pression sur les marges bénéficiaires s'ils ne parviennent pas à répercuter les augmentations de prix sur les clients", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com.

L'indice des prix à la production a progressé de 1% sur le mois, contre 0,5% en juin et 0,6% pour les estimations. Sur un an, ils grimpent de 7,8%.

Le SMI a fini sur un gain de 0,33% à 12'429,17 points (nouveau record en clôture), avec un plus haut du jour et historique à 12'443,59 et un plus bas à 12'405,81. Le SLI a gagné 0,61% à 2016,53 points et le SPI 0,32% à 15'912,80 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé et 7 reculé.

Zurich Insurance (+3,8%) a terminé largement en tête du classement, suivi par Straumann (+3,0%) et Kühne+Nagel (+1,8%).

Zurich Insurance a quasiment tourné la page du coronavirus au premier semestre, après une année 2020 fortement impactée par la pandémie. Les efforts de restructuration entrepris ces dernières années, ainsi que le relèvement des primes d'assurance ont permis au groupe d'afficher de solides résultats et d'envisager la suite avec optimisme. Confiante, la direction a confirmé ses ambitions à moyen terme. Dans la foulée de ces résultats, LBBW et DZ Bank ont relevé l'objectif de cours et confirmé chacun "conserver".

Le fabricant d'implants dentaires Straumann a bouclé le premier semestre 2021 sur un chiffre d'affaires record, un an après avoir vu ses recettes chuter en raison des mesures anti-Covid, et a renoué avec les bénéfices. Le groupe bâlois a en outre relevé ses objectifs annuels et espère conquérir de nouveaux marchés.

La société de capital-investissement Partners Group (+1,2%) a cédé pour le compte de ses clients le groupe brésilien une participation non spécifiée dans Hortifruti Natural da Terra. La transaction valorise ce maraîcher - présenté comme le plus important du pays - à 2,4 milliards de réais, soit 420 millions de francs suisses. Le prix de vente exact n'est pas précisé.

Les plus gros perdants du jour sont AMS et Credit Suisse (chacun -0,5%), Alcon, Julius Bär et Nestlé (tous -0,3%).

Roche (-0,1%) a aussi perdu du terrain, alors que Novartis (+0,5%) a à peu près suivi l'indice.

Sur le marché élargi, le fabricant de circuits imprimés et de composants électroniques Cicor (+1,9%) a confirmé que son bénéfice net du premier semestre 2021 a progressé "de manière significative". L'entreprise est aussi confiante pour la suite de l'exercice.

Comet (+1,8%) a aussi confirmé les résultats semestriels pré-annoncés fin juillet. Le bénéfice net a été multiplié par plus de trois et les objectifs pour l'ensemble de l'exercice ont été reconduits.

La Banque cantonale bernoise (+0,7%) est parvenue à augmenter sensiblement sa rentabilité opérationnelle au premier semestre, malgré une stagnation des recettes dans les crédits, son coeur de métier. L'établissement a généré globalement plus de volumes, de revenus et a maîtrisé ses charges.

Le boucher industriel de la Coop, Bell (stable), a enregistré des résultats globalement en hausse au premier semestre, autant au niveau des ventes que de la rentabilité. Avec une normalisation progressive de la situation, et notamment le retour du tourisme d'achat, la direction s'attend à ne pas être en mesure de poursuivre en Suisse sur la forte lancée du début d'année.

rp/ck