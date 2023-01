Bourse Zurich: la confiance reprend le dessus au cours de la matinée

Zurich (awp) - La Bourse suisse redressait la barre mercredi en fin de matinée, après avoir accusé un passage à vide dans les premiers échanges. Le regain de confiance était largement attribué aux attentes de poursuite du ralentissement de l'inflation outre-Atlantique en décembre. Le prochain relevé en la matière du bureau des statistiques au pays de l'oncle Sam est agendé à jeudi.

"La perspective de perspectives économiques moins sombres en Europe et aux États-Unis, après que les risques de récession se soient atténués dans les deux régions, combinée à la réouverture de l'économie chinoise, soutient fortement l'appétit pour le risque des investisseurs", explique Pierre Veyret, analyste chez Activtrades.

La saison des résultats connaissait sous nos latitudes de premiers balbutiements, avec notamment les résultats préliminaires de Sika pour 2022.

A 10h36, le Swiss Market Index (SMI) s'appréciait de 0,54% à 11'221,29 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,37% à 1732,74 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,53% à 14'383,50 points. Sur les trente principales valorisation, seules huit reculaient encore, alors que Geberit et Holcim oscillaient autour de l'équilibre.

Les trois poids lourds Nestlé (+1,2%), Novartis (+0,5%) et le bon Roche (+0,1%) figuraient désormais dans le vert.

L'impondérable AMS-Osram (+5,5%) caracolait seule en tête, portée semble-t-il par des rumeurs de lancement de produit par son important client secret Apple.

A l'autre bout du classement, Sika (-2,0%) faisait toujours grise mine, mais avait cédé la lanterne rouge provisoire à VAT (-2,9%). Le chimiste de la construction a certes comme promis franchi le cap des 10 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires l'an dernier, mais la performances manque le coche des analystes pour une centaine de millions et les perspectives brossées pour la suite sont jugées timorées.

Les financières étaient particulièrement bien représentées au sein du gruppetto, Zurich Insurance lâchant 1,0%, Swiss Life et Julius Bär 0,4% et Swiss Re 0,3%. Credit Suisse (+1,5%) et UBS (+1,2%) par contre profitaient d'un vent de poupe.

Sur le marché élargi, Basilea s'appréciait de 0,9%, après avoir publié des résultats préliminaires sensiblement supérieurs à ses propres ambitions affichées pour l'année écoulée.

Le fabricant de puces U-Blox (-4,3%) aussi a livré un premier aperçu de son exercice 2022, conforme aux attentes des analystes, mais prévient d'une normalisation prochaine de la marche de ses affaires.

Le producteur de dispositifs d'application Medmix (-3,6%) s'est résolu à se défaire de ses activités en Pologne, sous le coup de sanctions locales en raison de la présence dans l'actionnariat de l'oligarque russe Viktor Vekselberg.

Le biochimiste des arômes, parfums, édulcorants et anti-moustiques Evolva (+1,8%) a largement concrétisé ses propres ambitions l'an dernier et prévoit de poursuivre sur la voie de la croissance en 2023.

