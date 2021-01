Bourse Zurich: la confiance reste de mise à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait mardi en fin de matinée sur sa dynamique haussière. Dans un agenda conjoncturel atone, craintes autour de l'évolution de la pandémie et espoirs de généreux plans de relance tiraillaient toujours les détenteurs de capitaux.

Le laboratoire suédo-britannique Astrazeneca a déposé en Europe une demande d'homologation pour son vaccin contre la Covid-19, susceptible de devenir la troisième option thérapeutique préventive pour les résidents du Vieux Continent.

Sika tentait timidement d'égayer la séance avec un premier aperçu de ses résulats en 2020.

"Il semble que l'enthousiasme boursier de décembre, stimulé par la perspective d'une reprise économique mondiale, soit maintenant compensé par les chiffres alarmants de Covid-19 ainsi que par les inquiétudes concernant la valorisation de certaines actions qui se sont éloignées de leur prix d'équilibre", indique Pierre Veyret, d'Activtrades.

A 10h46, le Swiss Market Index (SMI) s'enrobait tout de même de 0,18% à 10'890,46 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,29% à 1727,56 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,16% à 13'494,67 points. Sur les 30 plus lourdes valorisations, 16 progressaient, 11 reculaient et trois restaient accrochées à l'équilibre.

UBS (+1,7%) rentrait dans le rang, après avoir caracolé en tête des premiers échanges. La banque aux trois clés a confirmé les rumeurs persistantes de fermetures d'agences en Suisse et annoncé l'abaissement du seuil au-delà duquel elle répercutera les taux négatifs à ses clients.

Abandonnant les commandes à la volatile AMS (+3,5%), le numéro un bancaire helvétique s'était fait remonter également par son rival Credit Suisse (+1,9%).

Le logisticien Kühne+Nagel (+1,4%), très en vue depuis l'obtention de la distribution du vaccin de Moderna, profitait de sucroît de commentaires élogieux de la part d'UBS.

Le chimiste de la construction Sika (+1,2%) se maintenait dans le peloton de tête, après avoir pourtant quelque peu déçu au niveau des ventes en 2020. La multinationale zougoise a par contre reconduit ses ambitions de croissance et de rentabilité à moyen terme.

Roche égarait 0,3%, dans le sillage de l'abaissement de son objectif de cours par UBS, qui a reconduit au passage sa recommandation d'achat pour le bon de jouissance. Les deux autres poids lourds Novartis (stable) et Nestlé (-0,3%) freinaient aussi la tendance haussière.

Temenos (-6,6%) conservait la lanterne rouge provisoire, visiblement touché par une dégradation à "underperform" de l'appréciation de son action par Credit Suisse.

Sur le marché élargi, Zur Rose (+10,4%) profitait d'une entame de couverture par Bank of America sur une recommandation d'achat. Softwareone (+1,5%) a annoncé l'acquisition d'Optimum Consulting.

SIG Combibloc (0,7%), SPS (+0,4%) et Interroll (+5,9%) ont dévoilé des changements dans leurs instances dirigeantes.

Le prestataire de services informatiques financiers Crealogix externalise une unité allemande à la direction de cette dernière.

Le développeur de solutions de suivi médical à distance SHL Telemedicine (-8,7%) a perdu un contrat en Allemagne.

jh/vj/buc