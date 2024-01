Zurich (awp) - La Bourse suisse se maintenait confortablement en territoire positif mercredi à l'approche de la mi-journée, loin toutefois de rattraper le point entier de pourcentage perdu ou de reconquérir la barre des 11'200 points abandonnée la veille. Plusieurs sociétés du marché élargi venaient égayer la séance de leurs résultats préliminaires de l'année dernière, dans l'attente jeudi d'une décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

"Le front des entreprises joue un rôle majeur dans le sentiment actuel du marché à court terme. En effet, le fait que les entreprises continuent de faire preuve d'une certaine résilience face à un environnement belliciste et incertain persistant est rassurant pour la plupart des investisseurs", philosophe Pierre Veyret, analyste chez Activtrades.

"Dans l'ensemble, les investisseurs ne veulent pas rater la remontée des actions américaines vers de nouveaux sommets", renchérit Ipek Ozkardeskaya, pour Swissquote.

La banque centrale chinoise a annoncé mercredi une réduction prochaine de 0,5 point du taux de réserve obligatoire des banques, une mesure destinée à parer à l'essoufflement de la croissance dans la deuxième économie mondiale. Les exportations japonaises ont nettement grimpé en décembre grâce notamment à une hausse des expéditions vers la Chine, une première depuis plus d'un an.

La Banque du Canada annoncera les éventuels ajustements de son taux directeur cet après-midi.

Dans l'intervalle, la zone euro a indiqué un ralentissement du déclin de l'activité du secteur privé en janvier.

A 11h03, le SMI avançait de 0,18% à 11'168,76 points, le SLI de 0,45% à 1773,73 points et le SPI de 0,24% à 14'567,60 points. Sur les trente principales valeurs, 19 évoluaient dans le vert et onze dans le rouge.

Le podium était composé de VAT (+3,2%), de Richemont (+1,9%) et de Partners Group (+1,3%).

Richemont tirait visiblement parti des déboires de son concurrent Swatch Group (-1,6%, lanterne rouge), qui buvait la tasse au lendemain de sa copie annuelle et objet d'une flopée de commentaires d'analystes. Kepler Cheuvreux a abaissé la recommandation pour l'action au porteur du biennois à "hold", contre "buy" et sabré l'objectif de cours à 220 francs suisses, après 300 francs suisses. UBS, JPMorgan et Goldman Sachs ont aussi également réduit leur objectif de cours, tout comme Deutsche Bank, Oddo BHF, Stifel et Morgan Stanley.

ABB (+0,6%) rachète des activités de navigation météorologique des filiales européenne et philippine à l'américano-néerlandais DTN pour un montant inconnu.

Les trois poids lourds étaient mal orientés, le bon Roche égarant 0,2%, Nestlé 0,4% et Novartis 0,5%.

Kühne+Nagel (-0,6%) a vu HSBC abaisser sa recommandation à "reduce", contre "hold" précédemment. L'objectif de cours a été ramené à 235 francs suisses (250 francs suisses). Sandoz reculait d'autant.

Logitech (-1,0%) tenait comme mercredi la lanterne rouge. Le fabricant d'accessoires informatiques a sévèrement chuté en Bourse mardi suite à des ventes trimestrielles en baisse et des incertitudes persistantes quant au retour de la croissance.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut (+1,4%) a vu son chiffres d'affaires gagner 6,1% à 2,24 milliards de francs suisses et ses volumes progresser timidement sur les trois premiers mois de son exercice décalé 2023/24.

Le groupe R&S (+3,7%) a vu ses ventes décoller de près d'un tiers l'an dernier. Il relève ses objectifs, tant en termes de revenus que de rentabilité.

Mikron (+0,7%) a profité d'une forte demande de la pharma et des dispositifs médicaux l'an dernier, avec des ventes en hausse de 20%.

En revanche, Rieter (-2,2%) a accusé l'an dernier un recul de ses revenus et des entrées de commandes.

Le groupe alimentaire Orior avalait de travers (-3,0%), après un avertissement sur résultats pour 2023.

ck/vj/jh