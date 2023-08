Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mardi. Le SMI, qui avait encore effectué une petite excursion dans le vert en matinée, est reparti à la baisse et a évolué en dents de scie sous la barre des 11'100 points. Les marchés ont souffert du soudain assombrissement du tableau macroéconomique mondial, a relevé Edward Moya, analyste d'Oanda.

A New York, Wall Street perdait du terrain en matinée préoccupée par la faiblesse des chiffres du commerce en Chine et par un abaissement de la note de plusieurs banques américaines.

"Le marché a eu une bonne journée lundi (...) malgré le peu d'échanges. Il y a encore une chance pour que cela soit le cas mardi mais cela ne démarre pas bien à l'ouverture", a reconnu Patrick O'Hare de Briefing.com. "Cette inversion du rebond est déclenchée par plusieurs facteurs tous liés aux problèmes de croissance", a ajouté l'analyste.

Les exportations de la Chine ont dévissé (-17,2%) en juillet pour connaître leur plus fort repli en plus de trois ans, pénalisées par une demande atone à l'étranger et le ralentissement économique dans le pays qui fragilisent des milliers d'entreprises.

L'inflation en Allemagne a légèrement décéléré en juillet à 6,2% sur un an, mais reste particulièrement élevée par rapport à la moyenne européenne et à l'objectif de la Banque centrale européenne.

Sur un autre front, un avertissement de l'agence de notation Moody's a abaissé lundi soir la note d'une dizaine de petites banques américaines, en citant des risques associés à leur exposition dans l'immobilier commercial, dont M&T Bank. Plusieurs grandes banques sont aussi placées sous surveillance par l'agence de notation, dont Bank of N.Y. Mellon et State Street.

Le SMI a terminé en recul de 0,45% à 11'057,32 points, avec un plus bas à 11'044,72 et un plus haut à 11'130,87. Le SLI a cédé 0,65% à 1748,26 points et le SPI 0,46% à 14'598,76 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont reculé et 6 avancé.

SGS (+0,7%), Roche (+0,6%), Lonza et Swisscom (chacun +0,2%), Novartis et Swiss Re (chacun +0,1%) sont les gagnants du jour.

Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours du réassureur et confirmé "underweight".

Le troisième poids lourd, Nestlé (-0,3%) a limité la casse.

Dans le camp des perdants, AMS Osram (-3,5%) a terminé lanterne rouge, derrière Swatch (-2,7%) et Richemont (-2,5%).

Les deux valeurs du luxe ont probablement souffert de la chute des exportations chinoises en juillet, le pays étant un marché clé pour le secteur.

UBS (-1,2%) a fourni lundi soir de premières informations quant à la restructuration de son unité de banque d'affaires dans le cadre de la reprise et de l'intégration des activités de Credit Suisse. L'opération devrait se solder par de nombreuses suppressions d'emplois. Le numéro un bancaire helvétique a nommé les nouveaux responsables de l'unité en charge des opérations de fusions et acquisitions et de financement des entreprises.

Au niveau du marché élargi, l'exploitant de pharmacies et grossiste en médicaments Galenica (-1,5%) a vu sa rentabilité écornée par des charges exceptionnelles sur les six premiers mois de l'année. Les perspectives ont été confirmées pour l'ensemble de 2023.

Swissquote (-1,4%) publie ses résultats semestriels mercredi. L'évolution positive des marchés financiers devrait avoir porté la banque en ligne, grâce à une meilleure activité clients. L'établissement de Gland devrait aussi avoir tiré parti de la reprise du bitcoin et des autres cryptomonnaies depuis le début de l'année et du relèvement des taux.

Ascom (-0,2%) a renoué avec les profits au premier semestre. Etoffant ses ventes, le spécialiste zougois des télécommunications a dégagé un bénéfice net de 5,1 millions de francs suisses, après avoir essuyé une perte de 2,3 millions douze mois auparavant. L'entreprise aux origines bernoises confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en matière de revenus et de marge opérationnelle.

La Banque cantonale de Genève (BCGE, +0,9%) a fait état de résultats satisfaisants au 1er semestre. Le bénéfice net s'est inscrit à 116,9 millions de francs suisses, en hausse de 49,0% par rapport à la même période l'exercice précédent, a précisé l'établissement qui table sur une progression de la rentabilité sur l'ensemble de l'année.

Après la reprise du négoce du titre ce mardi, la plateforme technologique en difficultés Talenthouse a chuté de 10%. La société surendettée devrait recevoir des fonds de certains investisseurs, ce qui permettrait d'entamer la restructuration planifiée. La société zougoise prévoit de contester la décision de décotation prévue le 9 novembre.

