Bourse Zurich: "la fête est finie" à l'approche du week-end

Zurich (awp) - La prudence reprenait ses quartiers à la Bourse suisse en fin de matinée. Après une éphémère incursion en territoire positif, le SMI s'enfonçait à nouveau sous la barre des 10'900 points. La récente bouffée d'euphorie qui a envahi les marchés financiers semble avoir culminé avec l'intronisation mercredi de Joe Biden comme 46e président des Etats-Unis.

"Par la suite, il semble que la plupart des investisseurs estiment désormais que 'la fête est finie' et qu'ils reviennent à la réalité de la pandémie", relève Pierre Veyret, analyste technique chez Activtrades.

A 11h00, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,21% à 10'891,14 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,45% à 1719,20 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,30% à 13'515,74 points. Sur les 30 principales cotations, 21 perdaient du terrain et sept en gagnaient, tandis que SGS et Straumann gravitaient autour de l'équilibre.

Le géant des dispositifs et consommables ophtalmiques Alcon (+1,4%) avait ravi la tête du petit peloton des gagnants à Logitech (+0,5%). Le producteur de périphériques et accessoires informatiques a vu son objectif de cours relevé coup sur coup par Research Partners et Vontobel, qui restent tous deux neutres sur le titre (hold).

Nestlé (+0,4%) complétait le trio de tête, sans indication particulière. Les poids lourds pharmaceutiques Roche (+0,1%) et Novartis (-0,2%) mitigeaient leurs influences respectives. Barclays a ajusté ses objectifs de cours pour les deux mastodontes pharmaceutiques bâlois, abaissant celui de Roche et relevant celui de Novartis, confirmant dans la foulée ses recommandations d'achat (overweight) et de vente (underweight) respectives.

A la moins bonne extrémité du tableau, Temenos (-3,6%) conservait la lanterne rouge, derrière Adecco (-3,1%) qui a vu sa recommandation dégradée de deux crans à "sell" après "buy".

Zurich Insurance (-1,2) a vu son objectif de cours très légèrement raboté par Berenberg, qui réaffirme sa recommandation d'achat (buy). L'établissement table sur un dividende stable à 20 francs suisses par action pour 2020, suivi d'un bond à 22 francs suisses pour l'exercice en cours.

Sur le marché élargi, la porteur Kudelski s'envolait de près de 14% après l'annonce d'une rentabilité opérationnelle meilleure qu'anticipé ainsi qu'un solide flux de trésorerie pour l'exercice 2020 grâce à une bonne résilience des activités du groupe et aux mesures de contrôle des coûts.

Vifor (-4,6%) a vu sa recommandation dégradée à "sell" par UBS, qui a également revu à la baisse son objectif de cours. L'analyste anticipe un ralentissement significatif de la croissance de l'Ebitda pour l'année en cours, notant que les moteurs de la croissance se sont affaiblis.

Les sociétés de participations pharmaceutiques HBM (+0,8%) et BB Biotech (+1,7%) ont également publié des chiffres.

Le spécialiste de la médecine à distance SHL (-0,9%) a indiqué jeudi soir avoir émis dans le cadre de la première de deux augmentations de capital 1,3 millions d'actions à partir de son capital autorisé, auxquelles s'ajoutent 800'000 options d'achat. La société israélienne cotée sur SIX a également convoqué une nouvelle assemblée générale extraordinaire pour valider la modification du mandat de son président Yariv Alroy et l'octroi d'options à ce dernier.

