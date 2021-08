Bourse Zurich: la hausse du SMI devrait se poursuivre

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait poursuivre sa marche en avant vendredi, après avoir déjà progressé la veille. En l'absence de résultats d'entreprises sur l'indice vedette, les analystes devraient se rabattre sur le marché élargi et des données macroéconomiques, notamment aux Etats-Unis.

La place zurichoise devrait aussi profiter de la bonne tenue de Wall Street, qui a rebondi jeudi soir et a inscrit de nouveaux records pour le Nasdaq et le S&P 500.

Les intervenants devraient surveiller les chiffres officiels du marché du travail pour juillet aux Etats-Unis. Le taux de chômage outre-Atlantique est attendu en baisse de 0,3 point à 5,6% avec la création de près d'un million d'emplois.

Au Japon, la consommation des ménages a reculé de 5,1% en juin sur un an, des chiffres nettement inférieurs aux attentes et n'augurant rien de bon pour la suite, alors que la crise sanitaire au Japon s'est considérablement aggravée.

A la Bourse suisse vers 08h05, l'indice vedette SMI s'apprêtait à ouvrir en hausse de 0,18% à 12'221,54 points, après avoir clôturé jeudi soir en progression de 0,17%, selon les indications préalables fournies par Julius Bär.

L'ensemble des valeurs vedettes participait à l'ambiance positive, gravitant autour de +0,1%.

Seul Nestlé (+0,6%) faisait un peu mieux, porté par un relèvement d'objectif de cours par Julius Bär. Les deux autres poids lourds de la cote Novartis et Roche (tous les deux +0,1%) s'inscrivaient dans la moyenne.

Swisscom (+0,1%) ne faisait guère mieux au lendemain de ses résultats semestriels en nette hausse à tous les niveaux. Credit Suisse a dans la foulée relevé l'objectif de cours de l'opérateur historique.

L'activité était un peu plus fournie sur le marché élargi, où Swissquote (+2,1%) montait fortement. La banque en ligne a dépassé ses propres prévisions sur les six premiers mois de l'année et a revu ses objectifs annuels à la hausse.

Comet (+1,6%) était porté par une augmentation d'objectif de cours de la part de Credit Suisse.

Oerlikon (+1,1%) bénéficiait des mêmes faveurs, mais des analystes d'UBS.

al/lk