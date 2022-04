Bourse Zurich: la lancée positive semble se poursuivre

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait sur de bonnes prédispositions jeudi. La saison des résultats trimestriels et les bonnes performances enregistrées jusqu'ici semblaient faire passer les craintes géopolitiques et d'inflation au second plan. En Suisse, Swisscom et Straumann ont notamment dévoilé leur chiffres.

Les principaux indices américains ont fini en légère hausse mercredi soir dans le sillage d'un rebond technique et de la publication de bons résultats de Microsoft et de Visa, note John Plassard, de Mirabaud Banque. L'expert remarque que les marchés n'ont pas été affectés par les commentaires de Deutsche Bank, dont les spécialistes tablent sur un resserrement de la politique monétaire encore plus sévère aux Etats-Unis.

La baisse marquée des marchés financiers ces dernières semaines était la conséquence des craintes autour des décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed). La Banque du Japon a elle maintenu sa politique monétaire ultra-accommodante, malgré l'inflation qui accélère clairement désormais dans le pays et la chute brutale du yen.

A 8h25, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,63% à 12'127,83 points, selon les indications avant-Bourse compilées par Julius Bär. L'ensemble des valeurs vedettes était dans le vert-

Swisscom (+1,9%) a souffert au premier trimestre d'un effet de base défavorable, qui a fait plonger le bénéfice net de 30%. Le résultat opérationnel est en hausse, tandis que le chiffre d'affaire s'est légèrement contracté. Le géant des télécommunication a dépassé les attentes.

Straumann (+4,7%) a également décoiffé les prévisions avec ses chiffres trimestriels. L'équipementier bâlois de l'industrie chirurgico-dentaire a poursuivi sur la bonne lancée de l'an dernier, générant des recettes en hausse d'un quart. La croissance organique s'est inscrite à plus de 27%.

Temenos s'envolait de 10,7% après de nouvelles rumeurs de rachat par la société de capital-investissement Thoma Bravo. Des discussions ont été entamées entre la firme de Chicago et la société genevoise, croit savoir l'agence Bloomberg, qui cite des personnes proches du dossier qui ont gardé l'anonymat.

La Banque nationale suisse (pas référencé) a fait état dans un rapport publié jeudi d'un premier trimestre dans le rouge. L'établissement a enregistré une perte de 32,8 milliards francs suisses causé par le recul sur les positions en monnaies étrangères.

Gurit (pas de cours) a pris le contrôle - à hauteur de 60% du capital-actions - du danois Fiberline pour un montant avoisinant les 80 millions de francs suisses. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de produits pultrudés en carbone et en fibre de verre utilisés dans la fabrication de pales d'éoliennes.

Vifor (non référencé) a bénéficié de l'homologation d'un produit développé par sa coentreprise avec l'allemand Fresenius La Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché à Kapruvia (difelikefalin) pour le traitement du prurit modéré à sévère associé à l'insuffisance rénale chronique (IRC) chez les patients adultes hémodialysés.

Le groupe industriel Bucher (+1,9%) a connu un début d'année marqué par une forte demande et un niveau de commandes élevé. L'activité de véhicules de voiries a cependant été à la peine.

fr/vj