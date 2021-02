Bourse Zurich: la méfiance prend le dessus avant l'emploi US de janvier

Zurich (awp) - L'accès de prudence s'accentuait vendredi en fin de matinée à la Bourse suisse, avant la publication d'importantes données conjoncturelles aux Etats-Unis. Le très attendu rapport sur l'emploi non agricole en janvier est en effet perçu comme un indicateur de la santé économique du pays de l'oncle Sam.

"Dans un sens comme dans l'autre, il est difficile de prévoir comment vont réagir les investisseurs", prévient Ipek Ozkardeskaya de chez Swissquote. Des données robustes sont peu susceptibles de décourager les amateurs de risques, mais de trop bonnes données pourraient les amener à prélever leurs bénéfices.

Ailleurs sur la planète, le Japon a enregistré une contraction de la consommation en décembre. En Suisse, le nombre de faillites a continué à reculer au mois de janvier.

Sous nos latitudes toujours, la saison des résultats se poursuit avec une ribambelle de sociétés du marché élargi.

A 11h10, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,31% à 10'827,26 points, le Swiss leader Index (SLI) 0,06% à 1725,92 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,28% à 13'509,44 points. Sur les trente valeurs vedettes, quinze lâchaient du lest, deux oscillaient autour de l'équilibre et treize progressaient.

Le paquebot alimentaire Nestlé (-1,5%) connaît des soucis sanitaires aux Etats-Unis et entraînait l'indice phare de la place zurichoise vers le fonds. La filiale Gerber est dans le collimateur du Congrès, qui enquête sur des valeurs excessives de métaux nocifs dans plusieurs marques.

Les poids lourds pharmaceutiques réalisaient un grand écart, Novartis s'appréciant de 0,4% quand le bon Roche lâchait 0,8% au lendemain de la présentation de ses résultats 2020.

Au lendemain de ses chiffres aussi, Swisscom (-1,5%) partageait la lanterne rouge avec Nestlé.

SGS (-0,4%) ne profitait guère de l'annonce de nouveaux mandat et coopération.

La porteur AMS (+4,8%) caracolait à l'autre extrémité de la grille, soutenue par un relèvement de l'objectif de cours par Credit Suisse. Porteur également, Swatch (+2,2%) profitait de la recommandation à l'achat émise par Goldman Sachs.

Sur le marché élargi, le spécialiste argovien des emballages Aluflexpack (+8,3%) a fait mieux que résister à la crise sanitaire l'an dernier.

Le laboratoire transalpin Cosmo (+2,6%) a confié à son compatriote Alfasigma les droits européens pour son produit de contraste pour coloscopies Lumeblue, homologué l'été dernier.

Molecular Partners (-3,1%) a fait le point sur sa combustion de liquidités et sur ses réserves en trésorerie à l'issue de l'exercice 2020.

La société immobilière Mobimo (-0,5%) attribue au coronavirus l'érosion de ses revenus locatifs l'an dernier.

jh/lk/fr