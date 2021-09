Bourse Zurich: la morosité et la prudence l'emportent

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en baisse mardi, victime de la morosité prévalant sur les marchés financiers. Au lendemain du congé du Labour Day, Wall Street a ouvert en ordre dispersé, le Dow Jones et le S&P 500 perdant du terrain quand le Nasdaq en gagnait. La prudence semble prévaloir avant le point de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

En Allemagne, des difficultés d'approvisionnement dans le secteur industriel plombent le moral des investisseurs outre-Rhin, à nouveau en recul en septembre. En Suisse, le chômage a reculé en août.

Le Swiss Market Index (SMI) a lâché 0,69% à 12'344,33 points, avec un plus haut à 12'420,33 et un plus bas à 12'322,68 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a perdu 0,51% à 2014,20 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,54% à 15'921,49 points. Sur les 30 principales cotations, neuf ont fini dans le vert, 16 dans le rouge et cinq ont terminé à l'équilibre.

Les valeurs du luxe Swatch (+3,0%) et Richemont (+2,4%) ont occupé les deux premières places du podium, portées par les bonnes données conjoncturelles en provenance de Chine, où les importations se sont avérées nettement supérieures à la fois au mois précédent et aux prévisions des analystes.

Le logisticien Kühne+Nagel (+1,5%) a complété le trio des plus grands gagnants.

Holcim (-3,1%) a terminé lanterne rouge, après une décision de justice défavorable en France. La Cour de cassation a invalidé mardi la décision de la cour d'appel de Paris d'annuler la mise en examen du cimentier Lafarge pour "complicité de crimes contre l'humanité" dans l'enquête sur ses activités en Syrie jusqu'en 2014.

AMS (-2,0%), ainsi qu'ABB, Lonza, Roche et Temenos (tous -1,4%) ont figuré parmi les plus grands perdants du moment. Lonza a commencé les travaux d'assainissement des terrains agricoles contaminés par du mercure dans le Haut-Valais, à Rarogne et Viège.

Roche par le biais de sa filiale américaine Genentech, a noué un partenariat avec le britannique Adaptimmune Therapeutics pour le développement de thérapies cellulaires allogéniques. Son directeur a par ailleurs assuré être prêt à partager des données et, sous condition, des technologies pour augmenter l'accès des pays en développement au tocilizumab, l'un des rares médicaments validés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) contre la Covid-19, sous condition.

Partners Group (stable) a confirmé les bonnes perspectives égrenées tout au long de l'été, avec un bénéfice semestriel doublé sur un an à 629 millions.

Swisscom (stable) a annoncé l'ouverture par la Commission de la concurrence (Comco) d'une enquête visant sa filiale Directories. Adecco (-0,5%) s'est porté acquéreur du français Qapa et compte lever 230 millions d'euros via l'émission de 7,5 millions de nouvelles actions.

Novartis (-1,2%) a pesé sur l'indice alors que Nestlé (+0,2%) a clôturé dans le vert.

Sur le marché élargi, Poenina (-1,5%) a publié des chiffres semestriels en nette hausse et mise sur la poursuite de la croissance pour la deuxième moitié de l'année.

Vetropack (-1,3%) verra son flottant augmenter sensiblement après le placement par l'actionnaire de référence Cornaz Holding de 1,98 million de nominatives dans le cadre d'un processus accéléré de constitution d'un livre d'ordres.

Schaffner (+0,3%) va procéder à une refonte de son organisation, dans la foulée de la vente de son unité Power Magnetics, finalisée en juin dernier, pour se concentrer sur son coeur de métier.

Montana Aerospace (-5,3%) a racheté le belge Asco Industries. L'entreprise basée à Zaventem, près de Bruxelles, dispose de sites de production en Belgique, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Canada et compte en tout 1200 collaborateurs.

