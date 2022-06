Bourse Zurich: la morosité s'installe, en attendant la BCE et l'inflation US

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de jeudi en recul, toujours plombée par les inquiétudes conjoncturelles, alors que les acteurs du marché ont le regard braqué sur la Banque centrale européenne, qui doit rendre son verdict de politique monétaire dans l'après-midi, et la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.

"Les nouvelles projections de l'OCDE montrent l'ampleur et la dimension mondiale de l'impact de la guerre sur l'inflation, qui a d'ores et déjà atteint des niveaux inédits depuis 40 ans en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis", rappelle dans son commentaire matinal John Plassard, de Mirabaud Banque.

Wall Street a terminé en net repli mercredi, après les déclarations de la Maison Blanche, qui a dit s'attendre à "un chiffre d'inflation élevé". L'indice des prix à la consommation (CPI) pourrait avoir bondi de 0,7% le mois dernier, selon les projections des analystes, contre 0,3% en avril. En rythme annuel, l'inflation avait même atteint 8,3% dans la première économie mondiale.

Quant aux cours du brut, qui sont au coeur de la montée des prix, ils ont approché leur plus haut niveau en clôture depuis 13 ans pour la variété américaine WTI tandis que le Brent approchait à nouveau son sommet de mars.

Au chapitre macro-économique, le commerce extérieur la Chine a connu un rebond en mai après un tassement en avril, à la faveur d'une levée progressive des restrictions anti-Covid qui pénalisaient l'activité.

A 08h15, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,39% à 11'422,28 points dans le marché avant-Bourse concocté par la banque Julius Bär. A deux exceptions près, les composantes de l'indice phare de la place zurichoise étaient drapées de rouge.

Après avoir bouclé la veille sur la plus haute marche du podium, Credit Suisse (-3,1%) faisait visiblement les frais de prises de bénéfices. Après avoir lancé un énième avertissement sur résultats, la banque aux deux voiles avait vu brusquement son cours s'envoler suite à des rumeurs de reprise par l'américain State Street relayées par le blog financier Inside Paradeplatz, que la direction de Credit Suisse a refusé de commenter.

Le concurrent UBS (-1,2%) n'en menait pas large, à l'image de l'ensemble des financières, Swiss Re, Swiss Life et Zurich Insurance (-0,5% chacune), qui sous-performaient toutes le marché.

A l'autre extrémité du classement, Partners Group (+1,0%) profitait visiblement d'un commentaire élogieux de Société Générale, qui recommande désormais le titre à l'achat (buy) après avoir raboté substantiellement son objectif de cours pour le gestionnaire d'actifs zougois, considérant la décote actuelle comme exagérée.

Le deuxième rescapé Roche (+0,4%) a annoncé coup sur coup deux homologations: la première de la part de la Commission européenne pour le Tecentriq (atezolizumab) comme traitement adjuvant pour certains types de cancer du poumon, la seconde de la part de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour un outil de diagnostic permettant de détecter les variations génétiques.

Les deux autres poids lourds de la cote Novartis et Nestlé (-0,4%) étaient en phase avec le marché.

Sur le marché élargi, le fabricant de composants électroniques Schaffner (non référencé) a confirmé en préambule de sa journée des investisseurs ses objectifs de croissance à moyen terme, à savoir une croissance organique de plus de 5% par an assortie d'une marge Ebit comprise entre 10 et 12%.

buc/ck