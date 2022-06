Bourse Zurich: la morosité s'installe en attendant la BCE et l'inflation US

Zurich (awp) - La Bourse suisse ne parvenait pas à sortir de l'ornière jeudi à l'approche de la mi-journée, toujours plombée par les inquiétudes conjoncturelles, alors que les acteurs du marché ont le regard braqué sur la Banque centrale européenne (BCE), qui doit rendre son verdict de politique monétaire dans l'après-midi, et la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.

"Les nouvelles projections de l'OCDE montrent l'ampleur et la dimension mondiale de l'impact de la guerre sur l'inflation, qui a d'ores et déjà atteint des niveaux inédits depuis 40 ans en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis", rappelle John Plassard, de Mirabaud Banque.

Wall Street a terminé en net repli mercredi, après les déclarations de la Maison Blanche, qui a dit s'attendre à "un chiffre d'inflation élevé". L'indice des prix à la consommation (CPI) pourrait avoir bondi de 0,7% le mois dernier, selon les projections des analystes, contre 0,3% en avril.

En retard sur ses homologues américaine ou britannique, la BCE devrait confirmer l'arrêt des rachats nets de dette sur le marché à partir de début juillet. Les investisseurs seront à l'affût d'un calendrier des hausses de taux au cours des prochains mois, un premier relèvement étant attendu pour la réunion du 21 juillet.

"Le signal d'une hausse de taux en juillet n'est pas suffisant pour dynamiser l'euro puisqu'il a déjà été presque totalement intégré par les marchés", estime Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

Au chapitre macro-économique, le commerce extérieur chinois a connu un rebond en mai après un tassement en avril, à la faveur d'une levée progressive des restrictions anti-Covid qui pénalisaient l'activité.

La France a quant à elle vu l'emploi salarié privé ralentir au premier trimestre (+0,3%).

En Suisse, les salaires devraient avoir progressé au premier trimestre, selon les estimations de l'Office fédéral de la statistique (OFS), une hausse cependant insuffisante pour compenser l'envolée des prix depuis le début de l'année.

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,05% à 11'461,29 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,24% à 1787,84 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,09% à 14'694,77 points. Sur les 30 principales cotations, 20 cédaient du terrain et 10 en gagnaient.

Lanterne rouge des premiers échanges sur fond de prises de bénéfices, Credit Suisse (+0,2%) était repassé du bon côté de la barre. Après avoir lancé un énième avertissement sur résultats, la banque aux deux voiles avait vu brusquement son cours s'envoler la veille suite à des rumeurs de reprise par l'américain State Street relayées par le blog financier Inside Paradeplatz, que la direction de Credit Suisse a refusé de commenter.

Le bon Roche (+1,1%) menait le bal, devant Holcim (+1,1%) et Swiss Life (+0,9%). Le géant pharmaceutique a annoncé coup sur coup deux homologations: la première de la part de la Commission européenne pour le Tecentriq (atezolizumab) comme traitement adjuvant pour certains types de cancer du poumon, la seconde de la part de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour un outil de diagnostic permettant de détecter les variations génétiques.

Les deux autres paquebots du SMI Novartis (-0,03%) et Nestlé (-0,4%) prenaient l'eau.

Partners Group (+0,5%) profitait visiblement d'un commentaire élogieux de Société Générale, qui recommande désormais le titre à l'achat (buy) après avoir raboté substantiellement son objectif de cours pour le gestionnaire d'actifs zougois, considérant la décote actuelle comme exagérée.

ABB (-0,3%) a signé un accord de coopération avec Wison Offshore & Marine (WOM), avec pour objectif de développer les infrastructures destinées au gaz naturel liquéfié flottant. Les détails financiers de cette collaboration ne sont pas précisés.

HSBC a relevé son objectif de cours pour la porteur Swatch (+0,3%) et abaissé celui pour la nominative (-0,7%), tout en confirmant sa recommandation d'achat pour les deux titres.

Sur le marché élargi, le fabricant de composants électroniques Schaffner (-1,3%) a confirmé en préambule de sa journée des investisseurs ses objectifs de croissance à moyen terme, à savoir une croissance organique de plus de 5% par an assortie d'une marge Ebit comprise entre 10 et 12%.

buc/vj