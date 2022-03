Bourse Zurich: la première séance de la semaine clôture dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note positive. Le SMI des valeurs vedettes a passé toute la journée dans le vert, avec un plus haut en milieu d'après-midi, tout près des 11'700 points. Les investisseurs ont préféré miser sur la reprise de pourparlers entre Ukrainiens et Russes et la baisse des prix du pétrole que sur la poursuite, voire l'intensification de la guerre.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, au début d'une semaine cruciale qui devrait voir la Réserve fédérale américaine (Fed) relever ses taux.

"Le marché se trouve à une intersection difficile ce matin", a résumé Patrick O'Hare de Briefing.com.

D'une part, il y a "des progrès réalisés dans les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine" mais il y a aussi "la Chine qui fait face à un regain d'épidémie de Covid qui l'a menée à fermer Shenzhen, un pôle technologique majeur, jusqu'au 20 mars", a-t-il ajouté.

"La volatilité devrait se poursuivre, car les investisseurs évaluent les tensions géopolitiques, la hausse des prix des matières premières, l'inflation et les changements de politique monétaire", ont indiqué les analystes de Schwab.

La Fed tient mardi et mercredi sa réunion du comité de politique monétaire. Une hausse des taux directeurs de 0,25 point de pourcentage est attendue afin de combattre l'inflation, même si les conséquences de la guerre en Ukraine incitent l'institution à plus de prudence.

Sur le front macroéconomique suisse, les économistes du Seco se montrent plus pessimistes pour ce qui est de a croissance du PIB, rabotant leurs estimations à 2,8% pour cette année, contre 3% auparavant. Celles de l'inflation ont elles été revues à la hausse, à 1,9% contre 1,1% auparavant, en raison de la guerre en Ukraine.

UBS a aussi revu à la baisse ses projections pour l'économie helvétique. L'envol des prix de l'énergie risque de brider à 2,5% la croissance du PIB contre 2,8% prévus jusqu'ici.

Le SMI a terminé en hausse de 1,59% à 11'678,94 points, avec un plus haut à 11'697,42 et un plus bas à 11'494,99 points. Le SLI a gagné 1,34% à 1839,47 points et le SPI 1,37% à 14'818,84 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé et huit reculé.

Les valeurs du luxe Richemont (-2,4%) et Swatch (-1,4%) flanquent Straumann (-2,2%) dans le trio des principaux perdants.

A l'autre extrémité du classement, Lonza (+3,0%) précède Swiss Re (+2,8%), alors que Holcim et Credit Suisse (chacun +2,7%) se sont disputé la troisième marche du podium du jour.

UBS et Julius Bär (+2,2% chacun) font aussi partie des gagnants ayant surperformé l'indice.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+2,5%) a fait sensiblement mieux que Roche (+1,8%) et Nestlé (+1,6%).

Les rémunérations des dirigeants de Roche sont trop élevées a dénoncé l'association de défense des actionnaires Actares.

Sandoz, filiale de Novartis, rachète le britannique Coalesce, spécialiste des dispositifs d'inhalation pour un montant non dévoilé. Kepler Cheuvreux a par ailleurs réduit l'objectif de cours et confirmé "hold".

Bernstein a réduit l'objectif de cours de Nestlé, tout en confirmant sa recommandation d'achat (outperform).

Baader Helvea a abaissé son objectif de cours pour Geberit (+1,5%) et confirmé "add". Compte tenu de la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, un recul des marges paraît (presque) inévitable, estime l'analyste. Stifel a lui aussi raboté l'objectif de cours et confirmé "buy", de même que Julius Bär, qui reste en revanche neutre sur le titre (hold).

Au niveau du marché élargi, Hochdorf (+7,8%) a renoué avec les chiffres noirs l'an dernier. La direction prévoit de nouvelles incertitudes pour 2022, celles-ci empêchant d'articuler des perspectives précises. Des objectifs devraient être fournis lors de la présentation des chiffres semestriels.

Lalique (+5,7%) a redressé ses ventes et sa rentabilité en 2021, selon des données préliminaires.

Hiag (+1,0%) a profité de la revalorisation de ses immeubles l'année dernière, ce qui lui a permis d'enregistrer une nette accélération de la rentabilité. Les actionnaires profiteront d'un dividende relevé de 40 centimes à 2,70 francs suisses par action.

Burckhardt Compression (-3,4%) n'accepte plus de nouvelles commandes en provenance ou à destination de Russie en réaction à la guerre en Ukraine.

rp/buc