Bourse Zurich: la prudence prend racine en cours de matinée

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait sur la voie de l'appréhension lundi à l'approche de la mi-journée. Dans une actualité conjoncturelle plutôt morne, Roche a relayé des indications encourageantes sur le traitement expérimental contre la pneumonie Covid-19 développé par son partenaire new-yorkais Regeneron.

Une poignée de sociétés du marché élargi ont par ailleurs rendu la copie de leurs premiers partiels en 2021, quand le laboratoire d'origine suédoise Polypeptide a fait part de son projet d'introduction en Bourse sur SIX.

"La plupart des investisseurs préfèrent rester prudents avant une nouvelle semaine chargée", résume Pierre Veyret, d'Activtrades.

En Suisse, le débat s'installe entre représentants des milieux économique autour de la levée des mesures de confinement, après des propos malheureux du responsable de l'Union patronale suisse. Valentin Vogt a jugé au micro de la télévisions alémanique que les hôpitaux du pays pouvaient supporter un rythme de 20'000 à 30'000 contaminations par jour.

A 11h15, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,28% à 11'207,02 francs suisses, le Swiss Leader Index (SLI) 0,34% à 1816,75 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,36% à 14'277,25 points. Sur les trente valeurs les plus en vue, seules six progressaient, la volatile AMS restait coi et les 23 autres reculaient.

Sans indication particulière, le mastodonte des matériaux de construction Alcon s'appréciait de 0,9%, devant Partners Group (+0,6%) et Swiss Re (+0,5%).

Sonova grignotait 0,2%, soutenu par un relèvement d'objectif de cours accordé par Goldman Sachs.

Le bon de jouissance Roche (-0,1%) ne parvenait pas à capitaliser sur de nouvelles données cliniques avancées sur le Regen-Cov développé par Regeneron, qui a par ailleurs obtenu en toute fin de semaine dernière une recommandation explicite d'homologation de la part des National Institutes for Health (NIH) outre-Atlantique. Novartis et son +0,1% faisait comparativement bonne figure.

Le paquebot alimentaire Nestlé (-0,6%) prenait l'eau. La lanterne rouge échoyait provisoirement à Richemont (-1,5%).

Sur le marché élargi, le laboratoire d'origine transalpine Cosmo s'appréciait de 5,5%, dopé par l'homologation aux Etats-Unis de son dispositif de coloscopie intelligent GI Genius.

Le producteur de solutions de fixation et d'assemblage Bossard (+2,5%) profitait d'un chiffre d'affaires nettement plus opulent qu'escompté sur les trois premiers mois de l'année.

Le spécialiste des installations électriques Burkhalter (-1,9%) est certes parvenu à combler les attentes du marché sur le premier partiel, mais sans faire de miracles. Des changements s'annoncent au conseil comme à la direction.

Le transformateur laitier en pleine transformation Hochdorf (-1,5%) n'est pas encore parvenu à stabiliser sa situation.

jh/md