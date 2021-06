Bourse Zurich: la résistance des 12'000 points tient bon en fin de matinée

Zurich (awp) - La Bourse suisse se maintenait à proximité de la barre des 12'000 points mercredi à l'approche de la mi-journée, sans toutefois parvenir encore à chatouiller véritablement ce jalon symbolique. Quelques indications conjoncturelles animaient un peu l'agenda, dans l'attente de l'issue de la réunion du principal comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) étasunienne.

"La Fed pourrait aujourd'hui émettre les premiers indices d'un désengagement", prévient Michael Leister, de Commerzbank. Credit Suisse rappelle de son côté que parallèlement au réexamen de la politique monétaire, la banque centrale du pays de l'oncle Sam doit aussi faire le point sur ses prévisions économiques.

"Il est raisonnable de s'inquiéter de la durabilité du rallye boursier, mais les investisseurs savent que la Fed ne peut pas simplement laisser chuter le marché, inflation ou non", assure Ipek Oskardeskaya, de chez Swissquote. "Personne ne sait ce qu'il adviendrait des actions une fois tari l'excédent de liquidités", ajoute l'analyste.

Sur le plan conjoncturel, le Japon a essuyé un petit déficit commercial en mai, nonobstant un envol de ses exportations. L'inflation a dépassé les 2% au Royaume-Uni sur la même période. Les ventes au détail en Chine ont poursuivi leur essor, toujours en mai, mais à un rythme moins élevé, la croissance se révélant la plus faible depuis le début de l'année.

A 11h00 le Swiss Market Index (SMI) s'appréciait de 0,27% à 11'955,59 points, après s'être à nouveau approché à moins d'une quarantaine de points de la marque des 12'000 points. Le Swiss Leader Index (SLI) prenait 0,21% à 1934,74 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,21% également à 15'340,80 points.

Sur les trente principales valorisations, vingt progressaient, huit reculaient et la porteur Swatch comme la nominative Credit Suisse orbitaient autour de l'équilibre.

La tendance positive était emmenée par la défensive Swisscom et par Clariant (+0,9%), sans indications particulières. Les poids lourds alimentaire Nestlé (+0,3%) et surtout pharmaceutiques Roche (+0,4%) et Novartis (+0,6%) alimentaient la dynamique.

Le logisticien Kühne+Nagel (+0,4%) capitalisait sur la prolongation pour 10 ans de sa collaboration avec le constructeur d'hélicoptères britannique Leonardo.

Le développeur de logiciels bancaires Temenos (-0,2%) par contre ne profitait plus de la conclusion d'un contrat avec le géant français Société Générale.

La volatile AMS (lanterne rouge avec -1,7%) avait du plombs dans l'aile. L'équipementier de l'industrie chirurgico-dentaire Straumann (-1,0%) et le gestionnaire de marques de luxe Richemont n'en menaient pas large non plus.

Sur le marché élargi, Meyer Burger s'enflammait de 14%, après s'être assuré un financement destiné à accroître ses capacités de production et avoir brossé d'ambitieuses perspectives à moyen terme.

Le spécialiste du solaire était concurrencé en tête d'indice par Swissquote (+14% également), dans la foulée d'un avertissement positif sur résultats pour le premier semestre. La banque en ligne glandoise promet de nouveaux objectifs annuels rehaussés pour début août. Cicom (+14% toujours) complétait l'échappée.

Molecular Partners demeurera suspendu de négoce au moins jusqu'à 16h00, en raison l'introduction d'American depositary receipts sur le Nasdaq new-yorkais.

jh/fr/vj