Bourse Zurich: la saison des résultats reprend, les indices repartent de l'avant

Zurich (awp) - La Bourse suisse reprenait mardi dans les premiers échanges du poil de la bête, au lendemain d'un sérieux accès de faiblesse. La saison des résultats intermédiaires a connu un nouvel épisode, avec des performances robustes d'UBS et de Kühne+Nagel notamment.

L'évolution de la pandémie de coronavirus et surtout de l'inquiétant variant Delta avait généré lundi une flambée de craintes pour la convalescence conjoncturelle mondiale, qui s'était traduite par un repli des principales places financières mondiales.

"Le Stoxx Europe 600 et le Dow Jones Industrial Average ont subi leurs plus grandes contractions depuis le début de l'année, quand le VIX qui mesure le niveau de volatilité a bondi de 22%", relève Credit Suisse dans un commentaire matinal. La banque aux deux voiles recommande de ne pas s'exposer outre-mesure aux marchés actions pour le moment, au vu du risque de glissement.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) s'appréciait de 1,01% à 11'981,52 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 1,03% à 1928,93 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,95% à 15'414,21 points. Sur les trente principales valorisations, seules cinq évoluaient en sous-marin et Lonza affleurait.

La meilleure performance recensée revenait au logisticien Kühne+Nagel (+4,2%), à la faveur d'une performance inespérée entre avril et fin juin.

UBS (+3,8%) talonnait la firme de Schindellegi. Le numéro un bancaire helvétique a dégagé sur le deuxième trimestre un bénéfice net sensiblement plus élevé qu'attendu. La banque aux trois clés avait toutefois lâché près de 3% lundi. Dans son sillage, Credit suisse s'appréciait de 1,3%.

Le cimentier Holcim (+1,1%) complétait la première ligne, sans indication particulière.

Le bon Roche (+0,5%) ne profitait que mollement de deux homologations: pour l'anticancéreux Polivy en Suisse et pour le cocktail anti-Covid de son partenaire Regeneron au Japon. Les deux autres poids lourds Nestlé (+1,1%) et Novartis (+0,9%) contribuaient plus activement au rétablissement.

Le conglomérat zurichois ABB (+1,2%) s'est offert une petite acquisition, censée générer une cinquantaine de millions de dollars de recettes cette année.

Le petit peloton des perdants comprenait Temenos (-0,5%), Givaudan et Sonova (-0,3% chacun), Logitech (-0,2%), ainsi que le bon Schindler (-0,1%).

Sur le marché élargi, le spécialiste des éléments de fixation SFS (+2,7%) a frappé un grand coup au deuxième trimestre.

Relief Therapeutics rebondissait de 6,5%, au lendemain de données prometteuses dévoilées par son partenaire de recherche Nrx sur un traitement expérimental contre la Covid-19.

