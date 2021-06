Bourse Zurich: la séance se termine sur une note nettement négative

Zurich (awp) - La Bourse suisse a nettement reculé mercredi. Le SMI a passé presque toute la séance dans le rouge, avec quelques brefs passages dans le vert en milieu d'après-midi notamment. Il a ensuite fortement fléchi, plombé par des prises de bénéfices sur ses deux poids lourds pharmaceutiques, finissant à son plus bas du jour juste sous les 11'900 points.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée.

La veille, les investisseurs avaient été rassérénés par le ton plutôt accommodant du président de la Banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, lors d'une audition parlementaire. "Il a défendu avec fermeté le même message que nous avons déjà entendu auparavant", a résumé JJ Kinahan de TD Ameritrade en "insistant à nouveau sur la nature 'transitoire' de l'inflation".

En Suisse, les perspectives conjoncturelles pour l'année en cours se sont légèrement améliorées, à en croire un panel d'économistes sondés par le KOF. Ceux-ci ont relevé leurs prévisions de croissance du PIB à 3,5%, soit 0,2 point de pourcentage de plus que lors de la dernière enquête publiée en mars.

Le SMI a terminé en recul de 0,70% à 11'898,62 points, son plus bas du jour, après un plus haut à 11'988,00 points. Le SLI a cédé 0,52% à 1925,81 points et le SPI 0,63% à 15'286,73 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont reculé, sept avancé et Logitech et Temenos ont fini stables.

Roche (-1,4%) a terminé lanterne rouge, derrière Swisscom (-1,3%) et Kühne+Nagel (-1,2%).

Également sous pression, Novartis (-1,0%) avait confirmé la veille son intention de remplir cette année plus de 50 millions de doses du vaccin Biontech/Pfizer contre le Covid-19 dans son installation de Stein. Ce matin, le géant bâlois a en outre annoncé la conclusion avec l'américain Hewlett Packard un partenariat destiné à améliorer l'accès aux soins médicaux dans le monde.

A propos de Roche, des courtiers ont fait état d'arbitrages en faveur de Novartis, ce qui n'a pas été d'un grand secours pour cette action.

Nestlé (-0,5%) a mieux résisté que ses deux compères.

Le directeur général de Zurich Insurance (-0,8%), Mario Greco, prévoit une nette amélioration des résultats en 2021. Le bénéfice affichera un fort rebond, a-t-il affirmé dans une interview à l'agence Reuters. L'an dernier, la pandémie entraîné des charges de 850 millions de dollars et le bénéfice net avait reculé de 8% à 3,89 milliards de dollars.

UBS, Deutsche Bank et HSBC ont relevé l'objectif de cours de Richemont (-0,7%), les deux premiers confirmant leur recommandation d'achat et le troisième l'abaissant à "hold". Alors que le cours du titre du groupe genevois a doublé en l'espace de quinze mois, l'analyste de HSBC estime notamment que le potentiel haussier est réduit et il a donc abaissé sa recommandation, malgré les attentes élevées du marché.

Deutsche Bank et UBS ont aussi relevé l'objectif de cours de Swatch (+0,3%) et confirmé respectivement "buy" et "hold". Les résultats semestriels de l'horloger biennois devraient montrer un fort rebond, avec une croissance de 52% ajustée des effets de change, selon l'analyste de la banque aux trois clés, même si le niveau de 2019 ne sera sans doute pas atteint.

Straumann (+1,2%) précède le bon Schindler (+0,8%) et AMS (+0,6%) sur le podium du jour.

Aux bancaires, Credit Suisse (+0,3%) et UBS (+0,1%) ont pris un peu d'altitude, alors que Julius Bär (-0,5%) en a perdu.

La banque aux deux voiles va adosser un de ses fonds à l'indice SPI ESG Multi Premia lancé en mars par SIX, composé suivant des critères de durabilité et de responsabilité sociale (ESG). Credit Suisse Asset Management propose désormais le fonds CSIF (CH) Equity SPI ESG Multi Premia Blue. Ce changement refléterait la demande croissante des investisseurs de s'éloigner des placements traditionnels pour privilégier les critères ESG.

Sur le marché élargi, le constructeur de machines-outils Klingelnberg (-6,8%) a réduit sa perte mette à 7,3 millions d'euros lors de son exercice décalé 2020/21 (clos fin mars) après un déficit de 25,4 millions un an plus tôt. A la faveur d'un carnet de commandes bien rempli, le groupe se veut confiant pour la suite des opérations.

Le fabricant de machines à tisser et souder les métaux Schlatter (-3,7%) prévoit d'achever le premier semestre 2021 dans les chiffres noirs grâce à un redressement du marché de la soudure qui génère une forte demande pour ses produits. Commandes et revenus sont aussi attendus en hausse.

Dans le cadre de sa journée des investisseurs, le producteur de consommables dentaires Coltene (-1,3%) a indiqué prévoir une progression de ses résultats annuels par rapport à 2019. Le premier semestre en particulier devrait bénéficier d'achats de rattrapage.

rp/al