Bourse Zurich: la semaine commence bien, Credit Suisse fait le ménage

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine raccourcie après la trêve pascale sur une note positive. Le SMI a inscrit un nouveau plus haut de l'année et de 52 semaines en cours de séance, au-dessus de la barre des 11'200 points. Il a terminé un peu sous ce niveau. Les investisseurs se sont concentrés sur les annonces de Credit Suisse, qui prévoit une perte importante au 1er trimestre.

A New York, Wall Street évoluait mardi en ordre dispersé proche de l'équilibre en matinée, au lendemain de nouveaux records, les indices ayant été dopés par les bons chiffres de l'emploi en mars publiés vendredi.

"Le marché est un peu mou en début de séance dans la foulée de la forte progression d'hier qui a marqué de nouveaux records pour le Dow et le S&P 500, avec la participation des actions de croissance, notamment le secteur des technologies de l'information, qui ont stimulé le Nasdaq", ont indiqué les analystes de Schwab.

"On assiste à des prises de profits et à une rotation alors que les titres bancaires et technologiques sont à la baisse", a relevé Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

Le débat lancé par la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen sur une réforme des impôts sur les sociétés, pour les augmenter aux Etats-Unis tout en prônant l'établissement d'un taux d'imposition minimum unique à l'échelle mondiale, expliquait aussi "un peu" le recul du marché, a par ailleurs indiqué l'analyste.

Le SMI a terminé en hausse de 0,58% à 11'182,95 points, avec un plus haut à 11'213,79 (plus haut de l'année et de 52 semaines) et un plus bas à 11'142,67 en début de séance. Le SLI a gagné 0,61% à 1818,61 points et le SPI 0,62% à 14'211,09 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé, 7 reculé, Julius Bär et le bon Schindler ont fini inchangés.

Credit Suisse (-0,4%, 3e plus gros perdant du jour) a donné un coup de balai au sein de sa direction. Conséquence de la débâcle des fonds Greensill et Archegos, le chef de la banque d'affaires Brian Chin et la responsable du risque et de la conformité Lara Warner vont quitter leur poste. Le président Urs Rohner devra se passer de sa rémunération fixe.

Ces difficultés vont entraîner une perte avant impôts de 900 millions de francs suisses au premier trimestre. Le résultat comprendra une charge de 4,4 milliards de francs suisses liée à Archegos. Dans ce contexte difficile, Credit Suisse a décidé de suspendre son programme de rachat d'actions. Les actionnaires devront se prononcer sur un dividende réduit à 0,10 franc par action.

Le directeur général du groupe bancaire Thomas Gottstein a qualifié la charge de 4,4 milliards d'"inacceptable". ""Des leçons sérieuses seront tirées" des deux récentes affaires, a-t-il promis.

UBS (+1,4%) a nettement progressé.

Swisscom (-5,1% ou 26,10 francs suisses) était traitée hors dividende de 22 francs suisses, ce qui explique qu'elle ait terminé avec la lanterne rouge. AMS (-0,5%) complète le trio des plus gros perdants.

Richemont (+2,8%), Partners Group (+2,6%) et Lafargeholcim (+1,8%) constituent le podium du jour.

Swatch (+1,4%) a fini près du podium. Le salon horloger Watches and Wonders Geneva débute mercredi sous forme virtuelle dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus. Quelque 38 marques horlogères, actives surtout dans le haut de gamme, présenteront du 7 au 13 avril leurs nouveautés.

Les poids lourds Nestlé (+0,7%) et Novartis (+0,3%) ont gagné du terrain, alors que Roche (-0,03%) a fini près de l'équilibre.

Sur le marché élargi, le président du conseil d'administration de Swiss Steel (+2,6%) Heinrich Christen renonce avec effet immédiat à son mandat.

Kuros (+2,0%) a obtenu de Checkmate Pharmaceuticals un paiement d'étape de 2 millions de dollars.

Molecular Partners (+1,5%) a démarré la seconde étape clinique de développement de son ensovibep expérimental, évaluant le potentiel antiviral, la pharmacocynétique, ainsi que la tolérabilité de la substance chez des patients souffrant de Covid-19 symptomatique.

Santhera (+0,7%) propose une offre d'échange pour les détenteurs de son emprunt convertible de 60 millions à 5% et venant à échéance en 2022.

BKW (-0,8%) a racheté Duvoisin-Groux, se renforçant ainsi sur les marchés de l'énergie, des transports et des télécommunications en Suisse romande.

L'aviptadil détenu par la société pharmaceutique genevoise Relief Therapeutics (-2,7%) a été retenu par le National Institutes of Health (NIH) étasunien pour faire l'objet d'une étude clinique avancée chez des patients hospitalisés pour une pneumonie sévère liée au Covid-19.

rp/lk