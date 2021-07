Bourse Zurich: la semaine débute sur une note négative

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la semaine sur une note nettement négative. Les craintes liées à la propagation du variant Delta du coronavirus ont plombé les marchés des actions, y compris à Zurich. Le SMI a évolué dans le rouge durant toute la séance et il a même chuté un moment sous la barre des 11'800 points, avant de se reprendre un peu.

A New York, Wall Street reculait nettement en matinée, les investisseurs craignant eux aussi l'impact sur l'économie et sur l'inflation de la propagation du variant Delta du coronavirus.

"Le Covid est le principal facteur car, comme on le voit sur le marché obligataire, les rendements sont en retrait", a commenté Peter Cardillo de Spartan Capital Markets, relevant que cela reflétait la crainte que la reprise de l'économie mondiale ne soit ralentie par de nouvelles restrictions.

"Le facteur peur saisit le marché. Voyez ce qu'il arrive en Grande-Bretagne et en Europe tandis que le nombre de cas augmente aux Etats-Unis", a souligné cet économiste, alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson était contraint à l'isolement après la contamination de son ministre de la Santé.

Le SMI a fini en recul de 1,37% à 11'862,08 points, avec un plus bas à 11'799,23 et un plus haut à 11'979,49. Le SLI a cédé 1,51% à 1909,26 points et le SPI 1,24% à 15'268,61 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seules Givaudan (+1,1%) et Straumann et Sonova (chacune +0,3%) ont fini en vert. Nestlé (-0,2%) a longtemps été le seul gagnant, mais a fléchi sur la fin.

Roche (-0,6%) a fait mieux que l'indice, Novartis (-1,7%) moins bien.

Roche a observé en étude clinique de phase IIIb des indications confirmant le profil de sécurité et de bénéfice de son traitement contre l'hémophilie A Hemlibra (émicizumab). La substance a notamment démontré une nouvelle fois son efficacité à limiter les saignements nécessitant des soins chez les patients présentant des inhibiteurs du facteur de coagulation VIII.

Les plus gros perdants du jour sont Swiss Re (-4,3%), Richemont (-3,6%) et Swiss Life (-3,5%).

Vontobel a relevé l'objectif de cours de Richemont et confirmé "buy". Les bijoux devraient rester un moteur de croissance au cours des cinq prochaines années dans le segment du luxe, selon l'analyste qui estime le genevois bien positionnée sur ce segment. UBS et Goldman Sachs ont aussi relevé l'objectif de cours et confirmé "buy" après les résultats trimestriels de vendredi dernier.

Swatch (-2,9%) a fait à peine mieux que son concurrent genevois.

Les bancaires Julius Bär (-3,0%), UBS (-2,9%) et Credit Suisse (-2,3%) ont nettement fléchi. Les analystes de Barclays ont abaissé les objectifs de cours des deux grandes banques et celle aux trois clés publie mardi ses résultats trimestriels, attendus en hausse. Julius Bär dévoilera ses résultats semestriels mercredi.

Également malmenée SGS (-2,1%) a pourtant bouclé le premier semestre sur des résultats en nette hausse, conformes aux attentes de la communauté financière. Si l'entreprise n'a pas encore renoué avec son niveau d'avant-crise, la direction s'estime en bonne voie pour renouer avec la croissance. "Nous n'ajustons pas les prévisions en cours d'année, mais nous sommes en bonne voie pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2021", a confié à AWP son directeur général (CEO) Frankie Ng.

Partners Group (-2,0%) a relativement limité la casse après l'annonce de deux acquisitions. L'une de l'italien Eolo, pour une valeur d'entreprise de 1,2 milliard d'euros, et l'autre du grec Pharmathen valorisé à 1,6 milliard d'euros. Après les données semestrielles de vendredi, Vontobel a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". L'analyste s'attend à un exercice 2021 qui restera dans les annales, si les conditions de marché se maintiennent.

A la veille de ses résultats au 2e trimestre, Kühne+Nagel (-1,3%) a fait mieux que l'indice. Les analystes tablent sur des recettes nettes de 6,1 milliards de francs suisses et un Ebit de 489 millions.

Sur le marché élargi, Dormakaba (-3,5%) a finalisé la reprise de l'indien Solus Security Systems. Le montant de l'opération n'a pas été révélé.

One Swiss Bank (-18,5%) a nettement reflué après ses récents gains. L'établissement genevois, qui a récemment fusionné avec Banque Profil de Gestion, s'attend à voir son bénéfice net semestriel reculer en raison des coûts liés à cette opération, a-t-il averti vendredi soir.

SHL Telemedicine (stable) a décroché un contrat de télésanté pour les maladies chroniques auprès de la caisse-maladie AOK Bayern en Allemagne, sans en préciser les contours financiers.

