Bourse Zurich: la semaine démarre sur les chapeaux de roue

Zurich (awp) - La Bourse suisse a nettement progressé lundi, poursuivant sur la lancée positive de la semaine écoulée. Le SMI, après avoir évolué en dents de scie en matinée, a accentué ses gains par étapes dans l'après-midi. Il a fini confortablement au-dessus de la barre symbolique des 10'900 points, tout près de son plus haut du jour.

La séance s'est déroulée dans le calme, en l'absence des marchés américains qui étaient fermés pour cause de jour férié (President's Day).

"Malgré le contexte sanitaire qui est encore pesant, les investisseurs restent optimistes pour la suite et comptent sur un rebond économique de forte intensité vers le deuxième ou le troisième trimestre qui devrait profiter aux entreprises cotées en bourse, particulièrement celles du secteur des services", a commenté Christopher Dembik, directeur associé chez Berenberg.

Sur le front macroéconomique, le PIB du Japon a reculé de 4,8% en 2020. En Chine, les ventes d'automobiles ont bondi d'un quart en janvier.

Le SMI a fini sur un gain de 0,56% à 10'940,99 points, avec un plus haut à 10'943,43 et un plus bas à 10'883,52. Le SLI a gagné 0,75% à 1751,05 points et le SPI 0,53% à 13'647,37 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont progressé, 4 reculé et Roche a fini à l'équilibre.

Nestlé (+0,1%) et Novartis (+0,5%) ont sous-performé l'indice.

Givaudan (-0,8%) a terminé avec la lanterne rouge, derrière AMS (-0,4%), le bon Schindler (-0,3%) et Lonza (-0,2%).

Schindler dévoile ses résultats annuels mercredi. Au diapason de la direction du fabricant lucernois d'ascenseurs et escaliers mécaniques, les analystes n'anticipent guère ne serait-ce qu'une stagnation des revenus sur l'ensemble de l'exercice. L'appréciation du franc risque d'avoir de surcroît creusé de profonds sillons dans les recettes. La rentabilité, elle, aura vraisemblablement pâti d'une concurrence exacerbée, ainsi que du renchérissement des matériaux employés.

Vontobel a relevé l'objectif de cours de Lonza et confirmé "hold". L'analyste a revu ses estimations afin qu'elles concordent avec l'accord entre Lonza, Bain Capital et Civen autour de la vente de la division Speciality Ingredients. Les 4 milliards de francs suisses tirés de l'opération devraient permettre au groupe rhénan d'avoir de la marge de manoeuvre financière afin de se concentrer sur ses priorités.

A l'autre bout du classement, Credit Suisse (+2,9%) précède Clariant (+2,7%) et UBS, Adecco et Lafargeholcim (chacun +1,8%) sur le podium.

Julius Bär (+1,4%) a aussi fini dans le haut du tableau.

La division de banque d'affaires d'UBS sera désormais dirigée par une seule personne. Robert Karofsky prendra les manettes de cette activité après le départ de son homologue coresponsable Piero Novelli, qui sera proposé à la présidence de l'opérateur boursier paneuropéen Euronext.

Après les chiffres de jeudi passé, des analystes ont planché sur leur modélisation pour l'assureur Zurich (+1,2%): Jefferies et Citigroup, ont relevé leur objectif de cours, alors que Morgan Stanley a raboté le sien, les recommandations oscillant entre "hold" et "overweight". L'analyste de Morgan Stanley a réduit ses estimations de bénéfice par action de 0,5% pour 2022. Les recettes tirées de placements devraient reculer, un repli qui devrait être partiellement compensé par les activités d'assurance-vie.

Sur le marché élargi, la société néerlandaise cotée sur SIX Igea Pharma (12,5%) a repoussé à avril la finalisation de la fusion avec Blue Sky, prévue initialement à fin 2020.

Basilea (+1,7%) va vendre sa filiale chinoise au groupe américain PHT pour un montant global de 6,3 millions de dollars. Un premier paiement de 2,5 millions sera effectué à la conclusion de l'opérations.

Interroll (+0,7%) va proposer la candidature de Susanne Schreiber au conseil d'administration lors de sa prochaine assemblée générale.

La Banque royale du Canada (RBC) a abaissé la recommandation de Molecular Partners (-4,3%) à "sector perform", contre "outperform" jusqu'ici.

le facilitateur de distribution DKSH (-2,0%) a étoffé sa direction générale, avec la promotion de trois responsables jusqu'ici exclus du comité exécutif.

rp/jh