Bourse Zurich: la semaine devrait démarrer du bon pied

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir dans le vert lundi, portée par la Bourse de New York qui a fini en nette progression vendredi. Alors que le déconfinement progresse en Europe, augurant des reprises d'activité économique, les nouvelles d'entreprises étaient faméliques en Suisse.

En Angleterre, la réouverture des pubs et restaurants à l'intérieur commence, malgré la crainte du variant indien. En plus des nouvelles encourageantes sur le front du coronavirus, "La tendance a aussi été alimentée par une publication des ventes au détail en-dessous des attentes qui laissent penser qu'il n'y a pas actuellement une surchauffe de l'économie américaine", a souligné John Plassard, de Mirabaud Banque, dans son commentaire matinal.

Au niveau macroéconomique, les ventes de détail en Chine ont progressé en avril à un rythme moins soutenu que prévu par rapport au même mois de 2020, encore marqué par la paralysie de l'économie chinoise pour cause d'épidémie. L'indice de l'activité manufacturière de la région de New York est attendu cet après-midi.

A 8h10, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,09% à 11'130,33 points, selon les indications avant-Bourse compilées par Julius Bär. Toutes les valeurs vedettes évoluaient dans le vert, à l'exception de Partners Group (-1,4%), traité hors dividende, de Lonza (-0,3%) et de la volatile AMS (-1,4%).

Holcim était en tête (+0,6%), aux côtés de Swiss Re (+0,6%), visiblement porté par un relèvement d'objectif de cours par JPMorgan. Zurich Insurance (+0,4%) était aussi en forme.

Les bancaires UBS, Credit Suisse et Julius Bär évoluaient dans un mouchoir de poche (+0,1%). Les poids lourds Nestlé, Roche et Novartis grappillaient chacun 0,1%.

DKSH prenait 0,1%. Le spécialiste des services de promotion et de distribution a acquis pour un montant non dévoilé une part de 70% dans la société Hahn Healthcare et s'est réservé une option sur le rachat de la participation restante.

