Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore perdu du terrain mercredi. Le SMI a passé toute la journée dans le rouge, inscrivant son plus bas du jour en fin d'après-midi et terminant sous la barre des 10'700 points. La saison des résultats s'est poursuivie avec ABB pour les blue chips et connaîtra jeudi un premier pic avec les chiffres intermédiaires des deux géants Nestlé et Roche et de Schindler. Les tensions au Proche-Orient continuent d'inquiéter les investisseurs.

A New York, Wall Street perdait du terrain en matinée. Les investisseurs faisaient preuve de prudence face à une situation mouvante au Proche-Orient, conjuguée à des tensions sur les taux obligataires et sur le marché du pétrole.

"Les acheteurs manquent d'allant, ce matin, pour plusieurs raisons, la première étant les inquiétudes liées à la géopolitique", a expliqué, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Les marchés actions ne sont généralement pas très bons pour prendre la mesure des événements géopolitiques", a commenté Steve Sosnick, d'Interactive Brokers. "Ce n'est pas bon pour la stabilité du monde en général, mais quel impact cela a-t-il sur les actions?" "Il y a aussi les craintes relatives aux taux obligataires et aux matières premières, en particulier le pétrole", a-t-il ajouté.

Du côté des informations macroéconomiques du jour, la croissance économique de la Chine s'est tassée au troisième trimestre malgré une reprise de la consommation, au moment où une crise sans précédent dans l'immobilier pénalise l'activité dans un secteur-clé de la deuxième économie mondiale. Le produit intérieur brut (PIB) de l'empire du Milieu a progressé de 4,9% sur un an, un rythme inférieur à celui du trimestre précédent (+6,3%). Les économistes avaient anticipé un ralentissement plus prononcé (+4,3%).

Le SMI a terminé en repli de 1,26% à 10'675,44 points, avec un plus bas à 10'660,97 et un plus haut à 10'785,90. Le SLI a abandonné 1,52% à 1661,65 points et le SPI 1,30% à 13'970,71 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Givaudan (+0,3%) et Swisscom (+0,1%) sont les seuls gagnants du jour.

Les assureurs Swiss Life et Swiss Re (chacun -0,2%) ont le mieux résisté dans le camp des perdants.

A l'occasion de l'assemblée annuelle des acteurs de la réassurance qui se tient à Baden-Baden, Swiss Re a fait part de ses ambitions dans le domaine de la couverture des catastrophes naturelles en Europe.

ABB (-6,5%) a terminé lanterne rouge, derrière VAT Group -4,5%) et Sandoz (-3,8%).

Le géant zurichois de l'électrotechnique a bouclé le troisième trimestre sur des résultats en forte hausse, dopés notamment par un effet de base. Si le rythme des entrées de commandes a légèrement ralenti, la marge opérationnelle a été considérablement améliorée. Selon des courtiers, on a assisté à des prises de bénéfices dans un environnement de marché troublé.

Au lendemain de sa journée des investisseurs, Lonza (-3,5%) a fait l'objet de commentaires par plusieurs analystes qui ont tous abaissé l'objectif de cours. Deutsche Bank a en plus abaissé sa recommandation à "hold" de "buy". Pour l'analyste, l'entreprise a présenté des prévisions étonnamment faibles pour l'ensemble de l'année 2024. Une correction à la baisse est inévitable après la perte de contrats avec Moderna et Kodiak.

A la veille de leurs résultats intermédiaires, Roche (bon et porteur -1,2% chacun) et Nestlé (-0,5%) n'ont pas échappé à la tendance, tout comme Novartis (-0,3%).

Roche a obtenu l'homologation de son test immunologique Elecsys IL-6 pour le diagnostic de la septicémie néonatale, l'une des principales causes de décès chez les nouveau-nés. Il également annoncé les premiers résultats positifs de l'étude de phase III sur son anticancéreux Alecensa.

Schindler (-2,5%) publie aussi ses résultats intermédiaires jeudi.

UBS (-2,4%) va rembourser avant l'échéance prévue un emprunt de 130 milliards de yens (environ 780 millions de francs suisses).

Sur le marché élargi, Cicor (+0,9%) a annoncé le rachat de l'intégralité de la société britannique STS Defence Limited. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

La société de participations biotechnologiques Xlife Sciences (+2,3%) va investir dans le zougois 4D Lifetec, tandis que cette dernière va acquérir la firme X-diagnostics, détenue à 100% par Xlife Sciences.

rp/rq