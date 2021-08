Bourse Zurich: la tendance positive se poursuit

Zurich (awp) - La Bourse suisse entamait la séance de jeudi sur une avancée, au-dessus de la barre des 12'400 points, après avoir atteint des sommets historiques la veille. La lancée positive de Wall Street semblait également soutenir les marchés, tout comme la volée des résultats de sociétés suisses, dont ceux de Zurich Insurance.

L'indice Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé sur de nouveaux records mercredi, après ceux enregistrés la veille, portés par le ralentissement de l'inflation américaine en juillet, même si elle reste soutenue. Le Nasdaq a lui fini de nouveau en baisse.

Malgré la progression constante de la Bourse de Zurich depuis le début de la semaine, les analystes de Raiffeisen relèvent qu'une consolidation ne devrait pas surprendre, d'autant plus que les inquiétudes liées au variant Delta peuvent resurgir.

Quelques données macroéconomiques viendront également nourrir le flux des informations à savoir la production industrielle en zone euro pour le mois de juin, les allocations hebdomadaires de chômage et les prix à la production de juillet aux Etats-Unis.

Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a fortement rebondi de 4,8% au deuxième trimestre, grâce à la réouverture de l'économie après le confinement du début d'année.

A 9h10, le SMI prenait 0,24% à 12'416,602 points, le SLI 0,2% à 2008,52 points et le SPI 0,16% à 15'887 points. Parmi les 30 valeurs-clés, neuf baissaient et 21 prenaient de la hauteur.

Zurich Insurance (+2,2%) devançait nettement tous les autres titres après la publication de ses résultats semestriels. L'assureur a affiché un net rebond sur les six premiers mois de 2021, après les coûts élevés provoqués l'année dernière par la pandémie de coronavirus. Confiante, la direction a confirmé ses ambitions à moyen-terme.

Partners Group et Kühne Nagel (+0,9% chacun) étaient également sur le podium.

Les bancaires UBS (+0,7%) et Credit Suisse (+0,5%) avaient également la faveur des investisseurs.

Au niveau des poids lourds Roche (+0,3%) soutenait l'indice vedette, tout comme Novartis (+0,1%) tandis que Nestlé (-0,1%) avait la tête dans l'eau.

Après une ouverture dans le vert, Straumann (-3,4%) avait viré au rouge et occupait la place du bon dernier malgré la publication de chiffres solides. Le fabricant d'implants dentaires a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires record au cours des six premiers mois de 2021. Le groupe bâlois a revu ses objectifs annuels à la hausse et espère renouer dès cette année avec la rentabilité d'avant-crise.

lk/fr/ol