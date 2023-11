Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi jeudi les gains engrangés la veille. Le moral des investisseurs a été soutenu par le statu quo annoncé par la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi soir, alors que la Banque d'Angleterre a elle aussi laissé inchangé son taux directeur. A son plus haut du jour, le SMI a franchi la barre des 10'600 points, avant de retomber sous cette marque symbolique.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, galvanisée par l'idée qu'en décidant de laisser les taux d'intérêt inchangés pour la deuxième fois de suite, la Fed a peut-être sonné la fin des hausses de taux.

"Les choses vont mieux aujourd'hui. Cela est dû en grande partie au recul notable des taux du marché (...), conforté par les remarques du président de la Fed Jerome Powell" laissant entendre "que la banque centrale pourrait éventuellement cesser d'augmenter ses taux", a estimé Patrick O'Hare de Briefing.com dans une note.

La Banque d'Angleterre (BoE) a elle aussi laissé son taux directeur inchangé à 5,25%, dans un contexte économique morose au Royaume-Uni, mais l'institution a retardé ses objectifs de retour de l'inflation à 2% à la fin 2025 et a adopté un ton plus offensif que la Fed la veille.

En Suisse, l'inflation a fait du surplace en octobre (+1,7% sur un an), restant sous l'objectif de stabilité des prix défini par la Banque nationale suisse (BNS). Le moral des consommateurs s'est encore péjoré à l'orée du quatrième trimestre, selon le baromètre périodique compilé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Le SMI a terminé en hausse de 0,84% à 10'591,98 points, avec un plus haut à 10'611,61 et un plus bas à 10'531,27 points. Le SLI a gagné 1,34% à 1633,63 points et le SPI 1,11% 13'899,51 points. Sur les 30 valeurs vedettes, quatre seulement ont terminé en territoire négatif.

Lanterne rouge dès les premiers échanges, Swisscom (-6,4%) l'est restée jusqu'à la fin. Le géant bleu a cher payé la modération des ambitions sur l'ensemble de l'année, malgré une rentabilité en hausse sur neuf mois.

Novartis (-0,7%), Swiss Re (-0,5%) et Logitech (-0,2%) sont les autres perdants.

Le réassureur zurichois lèvera le voile vendredi sur ses résultats sur neuf mois. Les recettes de primes nettes sont attendues à 33,6 milliards de dollars et le résultat net à 2,3 milliards.

Roche (bon +0,2%, porteur +0,7%) et Nestlé (+1,2%) ont eux terminé en vert. L'Ukraine a classé la multinationale veveysane dans sa liste des "soutiens internationaux de la guerre" à cause de ses activités en Russie, accusant le géant de l'agroalimentaire de "nourrir l'agresseur".

Geberit (+9,5%) a fini sur la plus haute marche du podium, suivi par VAT Group (+5,3%) et Sandoz (+4,1%).

L'équipementier de salles de bains a affronté passablement de vents contraires au troisième trimestre, entre un marché de la construction en berne et la force du franc. La baisse des volumes sur neuf mois n'a pas empêché le groupe saint-gallois d'accroître ses marges et relever timidement ses objectifs annuels.

Zurich Insurance (+0,4%) a déboursé près d'un demi-milliard de francs suisses pour prendre acquérir une participation de 51% dans Kotak General Insurance, filiale à 100% de Kotak Mahindra Bank, la troisième banque du pays en termes de capitalisation.

Sur le marché élargi, Adecco (+13,9%) a continué de gagner des parts de marché au troisième trimestre et compte bien poursuivre sur sa lancée, en dépit d'une conjoncture faiblissante.

Dufry (+1,4%) a dévoilé un chiffre d'affaires en forte progression de 73,4% à 3,67 milliards de francs suisses au troisième trimestre. La croissance organique a atteint 16,0%. Le groupe, qui change de nom vendredi pour devenir Avolta, souligne les synergies apportées par l'intégration d'Autogrill et confirme ses objectifs annuels.

Georg Fischer (+4,0%) s'est emparé d'une majorité de son homologue dubaïote Corys Piping Systems pour un montant non dévoilé.

Oerlikon (+4,0%) a vu sa performance financière plombée au troisième trimestre par la faiblesse des marchés et les effets de changes négatifs, ce qui n'a pas empêché la direction de confirmer une partie de ses ambitions annuelles.

DKSH (+1,0%) s'est emparé pour un montant non dévoilé de Bio-Strategy, un distributeur d'équipements de laboratoire en Australie et en Nouvelle-Zélande qui revendique un chiffre d'affaires annuel équivalent à 40 millions de francs suisses.

Valiant (-1,6%) a vu son résultat d'exploitation bondir de plus de moitié en rythme annuel sur les neuf premiers mois de 2023 et maintient le cap dans la mise en oeuvre de sa stratégie d'expansion.

rp/buc