Bourse Zurich: le SMI a bien entamé la semaine, clôturant en hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé de belle manière la semaine, clôturant lundi en hausse. Alors que Wall Street progressait également en matinée à New York, la perspective d'une relance de l'économie américaine au moment où la situation sanitaire offre quelques motifs d'optimisme suscitait l'espoir des investisseurs.

A New York, les indices Dow Jones, Nasdaq et S&P progressaient en matinée, s'appréciant respectivement de 0,42%, 0,54% et 0,36%. "Le nouveau gouvernement américain prévoit finalement de frapper fort pour relancer l'économie des Etats-Unis. Les marchés actions ont suivi cet appel et sont montés à de nouveaux records", ont résumé les analystes de CMC Markets dans un commentaire.

Le président américain Joe Biden a promis vendredi d'"agir vite" face aux difficultés économiques des Américains liées à la pandémie. Son plan de sauvetage porte sur 1900 milliards de dollars, à destination notamment des ménages et des entreprises. La secrétaire au Trésor Janet Yellen a quant à elle affirmé dimanche qu'elle espérait un retour au plein emploi en 2022 si ce plan de sauvetage était approuvé.

En l'absence de nouvelles d'entreprise notables, les investisseurs scrutaient les annonces macroéconomiques. En Suisse, le taux de chômage a encore augmenté en janvier, atteignant 3,7% contre 3,5% en décembre. Il faut remonter à avril 2010 pour retrouver un tel niveau.

L'indice vedette SMI a achevé la séance sur un gain de 0,22% à 10'778,83 points, non sans avoir atteint un plus haut du jour à 10'844,11 points en début d'après-midi, pour ensuite abandonner une bonne partie de ses gains, atteignant son plus bas niveau à 10'781,34 points une heure avant la clôture. Le SLI faisait un peu mieux s'adjugeant 0,58% à 1725,92,71 points et l'indicateur élargi SPI gagnait 0,28% à 13'467,41 points.

Sur les trente plus grosses capitalisations recensées au sein du SLI, sept ont clôturé en repli, les 23 autres gagnant du terrain.

Côté perdants, Swisscom (1,4%) s'illustrait en lanterne rouge, en compagnie du poids lourd Nestlé (0,9%) d'Alcon (-0,5%) et Sonova (-0,4%) et Julius Bär (-0,3%). Autre grosse capitalisation du marché helvétique, le bon Roche terminait aussi en baisse, lâchant 0,1%, tout comme l'assureur Zurich Insurance.

Troisième poids lourd de l'indice, Novartis (+0,3%) évoluait en cadence avec le SMI. Le laboratoire pharmaceutique bâlois a décroché auprès l'Agence américaine des médicaments (FDA) un statut de "percée thérapeutique" pour son asciminib chez des patients souffrant d'une forme résistante de leucémie myéloïde chronique (LMC) ou présentant des intolérances à d'autres traitements.

Roche a reçu de la même FDA la désignation de "dispositif de percée" pour son test Elecsys Growth.

Côté gagnants, Straumann (+4,1%) se hissait sur la première marché du podium, distançant la toujours volatile AMS (+3,9%). Le spécialiste bâlois des implants dentaires était soutenu par une augmentation de recommandation et d'objectif de cours de Deutsche Bank. Le fabricant autrichien de capteurs bénéficiait quant à lui du rachat par le japonais Renesas du germano-britannique Dialog pour 4,9 milliards d'euros.

Logitech (+2,7%) héritait pour sa part du troisième rang, devant Clariant (+2,3%) et Schindler (+2,0%). UBS (+1,7%) et Richemont (+1,5%) étaient également bien orientées tout comme Sika (+1,4%). La firme zougoise s'est emparée de Kreps, présenté comme l'un des principaux fabricants de mortier en Russie. La société acquise génère des recettes annuelles de 15 millions de francs suisses.

Sur le marché élargi, Santhera (+20%) prenait la tête, en compagnie notamment de Molecular Partners (+13,1%), Wisekey (+9,6%) et Relief Therapeutics (+9%). La société genevoise a relayé le lancement par son partenaire de recherche Neurorx d'une étude clinique de phase II/III sur une formulation inhalée du Zyesami (aviptadil), chez des patients présentant une forme sévère de la Covid-19.

Conzetta (+5,3%) et Aluflexpack (+5,1%) étaient également à la fête. Berenberg a relevé l'objectif de cours du fabricant argovien d'emballages à 45 francs suisses, contre 38 francs suisses précédemment. La recommandation est maintenue à "buy".

Côté perdants, Airesis (4,4%) subissait le plus gros revers, derrière Cassiopea (-4,1%).

