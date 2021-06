Bourse Zurich: le SMI à nouveau sous les 12'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse ne parvenait pas à s'extraire de la zone rouge mercredi à l'approche de la mi-journée, à l'instar de ses homologues européennes. Après une timide tentative de rebond dans les premiers échanges, le SMI des valeurs vedettes de SIX n'a pas réussi à refranchir le seuil symbolique des 12'000 points, malgré les propos rassurants tenus la veille par le patron de la Fed face au Congrès américain.

Après le vent de panique qui avait soufflé sur le marché la semaine dernière à l'issue d'une réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) où les prévisions d'inflation aux Etats-Unis avaient été revues à la hausse, le président de l'institut d'émission, Jerome Powell, a quelque peu apaisé mardi les craintes autour d'une hausse des taux directeurs.

Il a cependant relevé que le rythme des vaccinations a ralenti et que de nouvelles souches du virus restent une inquiétude. "La poursuite des progrès en matière de vaccination favorisera un retour à des conditions économiques plus normales", a souligné John Plassard de Mirabaud Banque.

Au chapitre macroéconomique, l'activité du secteur privé dans la zone euro a enregistré en juin sa plus forte croissance depuis 15 ans, grâce à l'allègement des restrictions sanitaires, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit.

En Suisse, les experts sondés par le KOF ont relevé leurs prévisions de croissance du PIB à 3,5%, soit 0,2 point de pourcentage de plus que lors de la dernière enquête en mars.

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,16% à 11'963,78 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,10% à 1933,87 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,14% à 15'361,75 points. Sur les 30 "blue chips", 19 cédaient du terrain, dix en gagnaient et Holcim jouait les équilibristes.

Le classement était mené par Temenos (+1,5%), devant Sika et Partners Group (+0,7% chacun). Le gestionnaire d'actifs zougois a été promu à "hold", après "sell" par Berenberg, qui a quasiment doublé son objectif de cours à 1240 (671) francs suisses. Le groupe s'est montré plus résistant que prévu pendant la pandémie, à en croire les analystes.

Novartis (+0,2%) a confirmé mardi soir son intention de remplir cette année plus de 50 millions de doses du vaccin Biontech/Pfizer contre le Covid-19 dans son installation de Stein. Ce matin, le géant bâlois a en outre annoncé la conclusion avec l'américain Hewlett Packard un partenariat destiné à améliorer l'accès aux soins médicaux dans le monde.

Le rival Roche (-0,7%) était dans le wagon de queue, alors que le paquebot alimentaire Nestlé (+0,02%) se maintenait de justesse au-dessus de la ligne de flottaison.

Swiss Re (+0,05%) a cédé une part de 6,6% de sa participation dans le britannique Phoenix pour un montant de 437 millions de livres par le biais d'une constitution accélérée de livre d'ordres.

Lanterne rouge du classement, Richemont (-0,8%) a vu son objectif de cours relevé coup sur coup par UBS, Deutsche Bank et HSBC. Mais si les deux premiers campent sur leur recommandation d'achat, le troisième a dégradé la sienne à "hold". Deutsche Bank a en outre rehaussé l'objectif pour la porteur Swatch (-0,1%), dont elle préconise également l'achat.

Credit Suisse (-0,4%) va adosser un de ses fonds à l'indice SPI ESG Multi Premia lancé en mars par SIX, composé suivant des critères de durablité et de responsabilité sociale (ESG). UBS (-0,1%) et Julius Bär (-0,03%) s'en sortaient un peu mieux.

Sur le marché élargi, le constructeur de machines-outils Klingelnberg (-4,0%) a bouclé son exercice décalé 2020/21 (clos fin mars) sur une perte nette de 7,3 millions d'euros, contre un déficit de 25,4 millions un an plus tôt. A la faveur d'un carnet de commandes bien rempli, le groupe se veut confiant pour la suite des opérations.

Porté par un redressement du marché de la soudure, le fabricant de machines à tisser et souder les métaux Schlatter (+0,7%) compte achever le premier semestre dans les chiffres noirs.

Le producteur de consommables dentaires Coltene (-0,8%) prévoit une progression de ses résultats annuels par rapport à 2019. Le premier semestre en particulier devrait bénéficier d'achats de rattrapage, indique la société en préambule de sa journée des investisseurs.

