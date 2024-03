Zürich (awp) - La Bourse suisse a gagné un peu de terrain mercredi. Le SMI a connu une alerte en rouge en milieu de matinée, mais a dans l'ensemble évolué autour de la barre des 11'700 points, terminant un peu au-dessus de ce niveau. Comme les séances précédentes, la prudence restait de mise avant les données sur l'inflation PCE en février aux Etats-Unis, vendredi.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, les indices vedettes Dow Jones et S&P 500 tentant de rebondir après trois séances de pertes, dans un marché de semaine pascale peu fréquenté. Wall Street sera fermé vendredi.

Au niveau macroéconomique, le moral des ménages français s'est légèrement amélioré en mars, l'indicateur le mesurant gagnant un point, tout en restant au-dessous de sa moyenne de longue période.

En Allemagne, les prévisions de croissance ont été revues à la baisse pour désormais osciller autour de 0,1% en 2024.

En Suisse, les analystes interrogés dans le cadre de la publication de l'indicateur UBS-CFA, continuent d'anticiper une reprise de l'économie suisse ces six prochains mois.

Le SMI a terminé en hausse de 0,22% à 11'705,71 points, avec un plus haut à 11'722,09 points et un plus bas à 11'672,70 points. Le SLI a gagné 0,23% à 1919,02 points et le SPI 0,27% à 15'400,91 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont progressé, 13 reculé et UBS a fini à l'équilibre.

UBS et Apollo ont fini par trouver un accord sur des crédits titrisés ("securitized products group") de Credit Suisse, dont la vente par l'ancien numéro deux bancaire helvétique au fonds américain avait été remise en question par son acquéreur au printemps 2023. L'opération s'inscrit dans le cadre du désengagement de la banque aux trois clés des activités de son ancienne dauphine jugées accessoires, regroupées au sein d'un portefeuille de défaisance (NCL).

Le podium du jour se compose de Swatch (+2,1%), Straumann et Sonova (chacun +1,9%) et Richemont (+1,3%).

Julius Bär a abaissé l'objectif de cours de la porteur de l'horloger biennois à 215 francs suisses, de 250 francs suisses, et confirmé "hold". L'analyste estime que les résultats en 2023 se sont révélés mitigés et il reste sceptique quant au potentiel de cours de l'action. Dans le secteur des produits de luxe, le titre présente certes l'une des évolutions les plus faibles de l'année en cours, mais il n'apprécie pas la grande volatilité des résultats.

Les poids lourds Nestlé (+0,4%) et Novartis (+0,6%) ont terminé du bon côté de la barre. Les deux titres Roche (bon -0,2%, porteur +0,1%) ont évolué diversement.

Le spécialiste des capsules de café Nespresso, filiale du géant de l'alimentaire Nestlé, investit 20 millions de dollars en République démocratique du Congo (RDC) pour étoffer sa production locale de café.

Dans le camp des perdants, Logitech (-3,0%) a fini lanterne rouge, derrière VAT Group (-1,3%) et Sika (-0,9%).

Sur le marché élargi, le constructeur de turbocompresseurs Accelleron (+5,0%) a généré en 2023 un chiffre d'affaires de 914,9 millions de dollars, en hausse de 17,2%. La marge opérationnelle s'est marginalement érodée d'une vingtaine de points de base à 24,4%, n'empêchant pas l'excédent afférent (Ebita) de s'enrober de 16,3% à 223,1 millions. Les actionnaires se verront proposer un dividende de 85 centimes par action, contre 73 centimes un an plus tôt.

Le gestionnaire d'actifs GAM (-3,5%) a enregistré une nouvelle perte nette en 2023, amoindrie de près de trois quarts par rapport à l'exercice précédent. Il proposera une augmentation de capital pouvant aller jusqu'à 100 millions de francs suisses lors de l'assemblée générale en mai et demandera aux actionnaires de renoncer au dividende.

La société immobilière Investis (stable) a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 1,7% à 231,5 millions de francs suisses en 2023. Les revenus locatifs ont par contre baissé de 8,4% à 53,1 millions. Les actionnaires se verront proposer un dividende inchangé à 2,50 francs suisses par action au titre de l'exercice écoulé.

Swiss Marketplace Group (SMG), cofondé par TX Group (+1,5%), Ringier, La Mobilière et General Atlantic, envisage de biffer 80 équivalents plein temps de ses effectifs d'ici 2026. Ces réflexions s'inscrivent dans le cadre d'une batterie de mesures destinées à économiser des dizaines de millions de francs suisses.

Le spécialiste des dispositifs d'injection et de gestion du diabète Ypsomed (+0,3%) a vendu pour un montant non dévoilé ses activités dans les aiguilles et les produits de surveillance de la glycémie (BGM) à son concurrent transalpin MTD. La firme de Berthoud annonce parallèlement un investissement de 100 millions de francs suisses sur quatre ans dans l'extension des capacités de son usine d'auto-injecteurs à Soleure.

Belimo (-1,3% ou -5,80 francs suisses) était traité hors dividende de 8,50 francs suisses.

rp/al