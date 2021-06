Bourse Zurich: le SMI accélère en milieu de matinée

Zurich (awp) - Après avoir manqué d'appétit à l'ouverture vendredi, la Bourse suisse avait les crocs, gravissant un nouveau sommet au-delà des 11'850 points. Malgré la hausse de l'inflation outre-Atlantique, du jamais vu depuis 2008, les investisseurs semblent être d'avis que ce ne sera que temporaire.

"L'inflation est toujours considérée comme transitoire", a résumé John Plassard de Mirabaud Banque.

Le Royaume-Uni a enregistré une croissance de 2,3% en avril, la plus rapide progression mensuelle depuis juillet 2020, grâce à la levée de certaines restrictions sanitaires. Cet après-midi, est attendue l'estimation de l'Université du Michigan portant sur la confiance des consommateurs en juin aux Etats-Unis.

A 11h02, le SMI gagnait 0,28% à 11'844,27 points, le SLI 0,27% à 1916,83 points et le SPI 0,34% à 15'202,90 points. Sur les 30 valeurs clés, 21 progressaient, huit reculaient et Richemont était stable.

Adecco s'envolait de 2,5%, suivi par Alcon (+1,4%) et Temenos (+1,3%).

Parmi les bancaires, Julius Bär (+0,8%) distançait nettement UBS (-0,3%) et Credit Suisse (-0,7%).

Les poids lourds Nestlé, Roche et Novartis évoluaient dans les mêmes eaux (+0,3%). Le second a présenté lors de congrès des données de suivi sur deux de ses médicaments les plus récents quand son homologue a fait part d'un nouveau succès intermédiaire pour l'iptacopan en hématologie.

Toujours bon dernier, Logitech reculait de 2,1%. Morgan Stanley a abaissé sa recommandation à "equal weight", estimant que l'action du fabricant vaudois d'accessoires informatiques ne peut plus grimper autant qu'avant.

Sur le marché élargi, SFS (+8,9%) allait toujours plus haut, après avoir relevé ses prévisions annuelles, lui valant un relèvement d'objectif de cours par Vontobel.

Bossard (+5,7%) profitait de son avertissement positif sur résultats et également d'un commentaire positif de Vontobel.

Flughafen Zurich (+1,8%) capitalisait sur son trafic passagers de mai, en hausse sur un an, signe d'une reprise dans le secteur aérien.

