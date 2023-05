Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note nettement positive vendredi. Le marché est resté peu animé au lendemain du jour férié de l'Ascension, nombre d'intervenants faisant le pont. Le SMI a refranchi la barre des 11'600 points dans l'après-midi avant de fléchir un peu sur la fin. L'optimisme a été soutenu par l'espoir d'un accord sur le plafond de la dette américaine.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée.

Le risque que les Etats-Unis se retrouvent en défaut de paiement si aucun accord n'est trouvé au Congrès pour relever le plafond de la dette du pays avait rendu les investisseurs nerveux depuis quelques semaines. Mais plus les négociations avancent et plus tous semblent penser qu'un accord verra le jour tôt ou tard.

"Les discussions concernant le plafond de la dette américaine vont mener à quelque chose (...) ce qui a assurément aidé à soutenir le moral", selon Neil Wilson, analyste de Finalto.

Le président démocrate américain Joe Biden et le patron républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont fait état d'avancées dans les négociations et se montrent confiants sur l'aboutissement à un accord.

Le SMI a terminé en hausse de 1,17% à 11'571,16 points, avec un plus haut à 11'607,89 points et un plus bas à 11'482,54 points inscrit en début de séance. Le SLI a gagné 1,57% à 1803,93 points et le SPI 1,19% à 15'254,52 points.

Sur les 30 valeurs vedettes, Swatch (-1,4%), Richemont (-1,2%), Novartis (-0,6%) et Swisscom (-0,1%) sont les seuls perdants du jour. UBS a relevé l'objectif de cours de Novartis et confirmé "neutral" pour tenir compte notamment des diverses informations positives publiées récemment par le bâlois.

Nestlé (+0,5%) et Roche (+1,7%) ont terminé dans le bas du tableau des gagnants.

La volatile AMS-Osram (+5,5%) précède VAT (+5,0% ou +16,10 francs suisses, hors dividende de 6,25 francs suisses) et Logitech (+4,1%) sur le podium du jour.

Selon des courtiers, VAT a profité de déclarations encourageantes de la part d'un de ses gros clients, l'américain Applied Materials.

Aux bancaires, UBS (+3,7%) a fini avec la médaille en chocolat, à égalité avec Partners Group.

Les deux autres bancaires Credit Suisse (+2,7%) et Julius Bär (+2,3%) ont aussi eu le vent en poupe.

Le Credit Derivatives Determinations Committee (CDDC) doit à nouveau se pencher sur le cas du Credit Suisse. Selon l'agence de presse Bloomberg, un jour seulement après le refus du CDDC de payer l'assurance contre le risque de défaillance (CDS), il s'agit maintenant de savoir si la banque est devenue insolvable selon les règles des CDS.

Sonova (+3,6%) n'a pas souffert de la décision de Vontobel de ramener sa recommandation à "hold", contre "buy" jusque-là, et de réduire son objectif de cours de 340 francs suisses à 270 francs suisses. La concurrence se renforce continuellement et l'avance technologique de l'entreprise se réduit, a commenté l'analyste. Credit Suisse a aussi abaissé l'objectif et confirmé "neutral", pour refléter la faible performance dans le segment des appareils auditifs et les taux de change défavorables.

Sur le marché élargi, le distributeur de logiciels et de services informatiques Softwareone (+4,4%) lancera lundi son programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 70 millions de francs suisses, qui se terminera au plus tard le 21 mai 2026. Il proposera l'annulation des titres rachetés lors de futures assemblées générales.

Le gérant de boutiques hors-taxes Dufry (+2,1%) détient 87,1% du capital-actions d'Autogrill au terme de la période initiale de l'appel d'offre lancé dans le cadre du rachat de la société italienne par le bâlois.

Swiss Exchange Regulations (SER), le gendarme de la Bourse suisse, a annoncé deux ouvertures d'enquête contre les sociétés Aevis Victoria (+0,8%) et Kinarus (+1,7%). Dans les deux cas, les entreprises sont soupçonnées d'entorse au devoir de publicité.

Marco Garzetti, propriétaire du gestionnaire de fortune BZ Beraterzentrum, souhaite investir au total 65 millions de francs suisses en numéraire dans la société de gestion d'actifs en difficulté GAM (-2,6%). Cela permettrait d'assainir le groupe et de maintenir sa cotation à la Bourse suisse. L'investisseur estime que l'offre de rachat de Liontrust est insuffisante.

Le départ surprise de Pierre-Marcel Revaz de la présidence du conseil d'administration de Groupe Minoteries (-1,3%) est salué par un des principaux actionnaires du groupe vaudois. Celui-ci se félicite de l'arrivée de Céline Amaudruz à la présidence du géant de la transformation des céréales.

rp/al