Bourse Zurich: le SMI amplifie ses pertes et passe sous 11'600 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'enfonçait lundi matin, après une ouverture dans le rouge. Le renforcement des mesures de confinement en Chine pour lutter contre le Covid-19 et la guerre en Ukraine, avec de nouvelles sanctions internationales contre le pétrole russe, pesaient sur le moral des investisseurs.

En Chine, la situation sanitaire ne s'améliore pas. Après le confinement des habitants de Shanghai, des millions de Pékinois travaillent à domicile lundi à la suite d'un nouveau tour de vis des mesures anti-Covid, donnant à la capitale chinoise de 22 millions d'habitants des allures de ville fantôme. L'Empire du milieu est confronté depuis deux mois à sa pire vague épidémique depuis la flambée initiale du début 2020.

Face à ces mesures, les Bourses asiatiques évoluaient dans le rouge. Pour Jeffrey Halley d'Oanda, "les craintes sur l'étendue du ralentissement (économique) de la Chine s'accroissent".

La réunion le weekend dernier des pays du G7 "devrait aussi assombrir le moral" des investisseurs, a poursuivi l'analyste. Le G7 s'est en effet engagé dimanche à interdire ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe, dans le contexte de la guerre en Ukraine. "Les mots employés sont assez vagues pour avoir peu d'impact sur les prix du pétrole aujourd'hui", plutôt touchés par les craintes d'un ralentissement de l'économie chinoise.

"Les liquidités ont continué à délaisser les actions et les marchés obligataires au profit de valeurs refuges comme le dollar américain, les investisseurs continuant à digérer le resserrement monétaire ainsi que la détérioration de la situation virale en Chine, où les restrictions ont déjà un impact sur la demande de pétrole", a résumé Pierre Veyret d'Activtrades.

A la Bourse suisse vers 10h34, le SMI reculait de 1,32% à 11'575,12 points, après avoir fini vendredi en baisse de 1,24%. Le SLI abandonnait 1,80% à 1777,59 points, alors que l'indice élargi SPI perdait 1,19% à 14'894,59 points.

En l'absence de nouvelles d'entreprises, la totalité des valeurs vedettes s'orientait désormais en baisse lors d'une séance marquée par les versements de dividendes (Credit Suisse, Holcim, Lonza, Software One, Varia US, Stadler et la BCV).

Holcim (-6,0%, hors dividende de 2,20 francs suisses) restait toujours au fond du tableau, derrière Logitech (-4,8%) et Adecco (-4,3%). Le géant du travail temporaire était pénalisé par un abaissement d'objectif de cours par Deutsche Bank qui a toutefois confirmé sa recommandation à "hold".

Credit Suisse (-3,6%, hors dividende de 10 centimes) reculait aussi nettement, tout comme Julius Bär (-1,9%) et UBS (-0,1%) qui affichait cependant les pertes les moins importantes parmi les valeurs vedettes.

La banque aux deux voiles se trouve dans le collimateur de la justice française. La Parquet national financier (PNF), chargé de lutter contre la délinquance économique et notamment l'évasion fiscale, enquête sur l'établissement zurichois, a indiqué vendredi le journal Finanz und Wirtschaft.

Les trois poids lourds Nestlé (-0,7%), Novartis (-0,9%) et Roche (-0,1%) étaient désormais en repli. Goldman Sachs a pourtant relevé l'objectif de cours du géant de l'alimentaire et confirmé la recommandation à l'achat.

Sur le marché élargi, la BCV (-6,8%), Software One (-6,5%), Stadler (-4,3%) et Varia US (-4,6%) reculaient nettement en raison de traitements hors-dividende respectifs de 3,70 francs suisses, 33 centimes, 90 centimes et 1,70 franc.

La Bourse suisse devrait accueillir une nouvelle entreprise, avec l'arrivée ces prochains mois de la société immobilière Epic Suisse. Cette dernière compte lever environ 200 millions de francs suisses avec son introduction en Bourse.

