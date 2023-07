Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de la semaine quasiment au niveau de la clôture de la veille. La Bourse de New York a trébuché jeudi après de bons chiffres sur l'emploi privé qui ont enflammé les paris sur de prochaines hausses de taux de la Fed et fait grimper les taux obligataires, en amont de la publication du rapport officiel sur l'emploi.

Les créations d'emplois dans le secteur privé en juin aux Etats-Unis ont surpris par leur vigueur. A 497'000, elles se sont avérées sont deux fois plus nombreuses que ce qui était attendu. Mais ce qui est une bonne nouvelle pour l'emploi ne l'est pas pour les investisseurs, qui craignent désormais de voir la Réserve fédérale américaine relever encore davantage les taux pour calmer une surchauffe des embauches susceptible de nourrir l'inflation.

Dans la foulée, le bon du Trésor US à deux ans a bondi à plus de 5,10% en séance pour le taux à deux ans, un plus haut depuis 2006.

Les données officielles sur l'emploi vendredi confirmeront ou non la solidité des chiffres du secteur, "mais nous sommes tous préparés à un nouveau mois solide et à une baisse du chômage", estime Ipek Ozkardeskaya dans son commentaire matinal. L'analyste de Swissquote anticipe cependant un ralentissement de la croissance des salaires, auquel cas "les investisseurs pourraient encore avoir une raison de voir le verre à moitié plein et parier que l'économie américaine réalisera l'atterrissage en douceur espéré".

A 08h15, le Swiss Market Index (SMI) grappillait 0,08% à 10'995,12 points dans le marché avant-Bourse concocté par la banque Julius Bär. A deux exceptions près, les composantes de l'indice phare de la place zurichoise arboraient tous le vert sur la grille de départ.

Seul dans le rouge avec Zurich Insurance (-0,9%), Holcim (-0,1%) a vu son objectif de cours abaissé coup sur coup par UBS et Goldman Sachs, qui ont confirmé dans la foulée leurs recommandations respectives ("neutral" et "sell").

UBS (+0,2%) a désigné 180 responsables au sein de sa division de gestion de fortune (GWM), dont une grande partie avec effet dès le 17 juillet, selon une dépêche de Reuters, qui cite une source interne.

Les poids lourds de la cote Nestlé, Novartis et Roche (+0,1% chacun) suivaient la tendance générale.

Barclays a abaissé son objectif de cours de Swiss Re (+0,2%) et reconduit sa note "equal weight". L'analyste a ajusté son modèle d'évaluation et raboté légèrement ses projections de bénéfice par action (BPA) pour le réassureur zurichois.

Sur le marché élargi, Sulzer (+5,2%) a revu à la hausse sa projection d'accélération des entrées de commandes pour 2023, après le bond de près de 15% à 1,99 milliard de francs suisses, et table désormais sur une progression organique de 10 à 14%, contre 3 à 6% jusqu'ici.

Au contraire, Clariant (-6,8%) a prévenu que ses résultats au deuxième partiel se sont avérés inférieurs aux attentes, et a revu sérieusement à la baisse ses ambitions annuelles. D'avril à juin, les ventes ont totalisé 1,08 milliard de francs suisses, contre 1,30 milliard un an plus tôt, ce qui devrait se traduire par un excédent opérationnel brut (Ebitda) entre 155 et 165 millions.

Le conseil d'administration de Schweiter (pas de cours avant-Bourse) a désigné Urs Scheidegger au poste de directeur financier (CFO) du groupe et membre de la direction. Actuellement responsable de la gestion du risque (CRO) auprès de Schindler (+0,2%), ce dernier prendra ses nouvelles fonctions début septembre, succédant à Martin Klöti qui quittera l'entreprise à la fin du même mois.

DocMorris (+0,1%) a annoncé jeudi soir avoir déposé une plainte, avec son concurrent Shop-Apotheke, auprès de la Commission européenne contre l'interdiction des primes sur les médicaments délivrés sur ordonnance (Rx).

Autoneum (-1,9%) faisait les frais d'un déclassement de la part de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui ne recommande plus le titre à l'achat.

Burkhalter (pas de cours) a bouclé l'acquisition de la société Riggenbach et de ses filiales, annoncée une semaine plus tôt et a émis pour financer une partie de l'opération 148'774 nominatives à partir de la marge de fluctuation du capital, avec exclusion du droit de souscription des actionnaires.

Perrot Duval (pas de cours) a confirmé être parvenu à résorber sa perte nette au sortir de son exercice décalé 2022/23 (clos fin avril), mais moins que ce qui avait annoncé mi-mars.

Alpine Select (pas de cours) en revanche devrait avoir renoué avec les bénéfices au premier semestre, faisant état d'un excédent de 400'000 francs suisses, après une perte de 25,9 millions un an plus tôt.

