Bourse Zurich: le SMI au plus haut après le long weekend de la Pentecôte

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait en forme mardi en fin de matinée après le long weekend de la Pentecôte, parvenant à rester au-dessus du niveau historique des 11'270 points. Les investisseurs devraient se concentrer cette semaine raccourcie sur une série de données macroéconomiques en Europe et aux Etats-Unis avec notamment le niveau très surveillé de l'inflation.

La Bourse de New York a nettement progressé lundi soir, résolument optimiste quant au rythme de la reprise économique américaine. Le Dow Jones Industrial Average est monté de 0,54%, le Nasdaq a pris 1,41% et l'indice S&P 500 a gagné 0,99%.

"Si les récentes bonnes nouvelles (résultats des entreprises et campagne de vaccination) sont maintenant largement anticipées par les investisseurs, les actions futures des banques centrales (et en particulier de la Fed) restent un mystère. La réunion de juin prochain est bien évidemment avancée pour que l'institution américaine donne un calendrier précis sur son 'tapering', mais rien n'est moins sûr", a indiqué John Plassard de Mirabaud Banque.

Les spécialistes de Raiffeisen dressaient un tableau optimiste après le weekend de la Pentecôte. "Le trafic aérien repart, les vacances sont planifiées, la consommation devrait repartir", ont-ils résumé dans un commentaire de marché.

Vers 10h44 à la Bourse suisse, l'indice vedette SMI accélérait la cadence et montait de 0,61% à 11'293,36 points, s'installant au-dessus de son précédent niveau historique des 11'270 points. Le SLI grimpait de 0,67% à 1835,15 points et le SPI montait de 0,68% à 14'552,28 points.

La quasi-totalité des "blue chips" s'inscrivait dans le vert, toujours emmenées par les valeurs du luxe Richemont (+2,6%) et Swatch (+1,8%), ainsi que Partners Group (+2,1%) et Temenos (+1,9%).

Le groupe de luxe genevois bénéficiait d'une série de relèvements d'objectif de cours, après avoir dévoilé vendredi des résultats annuels solides. Une étude de Vontobel sur ce secteur retenait également l'attention des intervenants.

Les bancaires UBS (+0,6%) et Credit Suisse (+0,8%), ainsi les poids lourds pharmaceutiques Novartis (+0,1%) et Roche (+0,7%) suivaient plus loin.

Parmi les quelques titres à céder leurs gains figuraient Alcon (-0,9%), Zurich Insurance (-0,6%) et Swisscom (-0,6%). Les analystes de Vontobel ont pourtant relevé l'objectif de cours du fabricant d'aides auditives.

Sur l'indice élargi SPI, Idorsia (+2,6%) accélérait la cadence. Le laboratoire expérimental rhénan a fait part de l'homologation par la Commission européenne du Ponvory, développé contre la sclérose en plaques par son ancêtre Actelion. Ce dernier, intégré depuis 2017 au sein de la division Janssen Pharmaceuticals du mastodonte étasunien Johnson & Johnson, avait convenu au moment de son rachat de reverser 8% du produit des ventes de ce médicaments à Idorsia.

Wisekey (+2,2%) a annoncé l'extension de sa collaboration avec le fabricant de drones européen Parrot en vue d'établir de nouveaux standards de sécurité numérique pour ce type d'engins.

Sulzer (+1,8%) a indiqué qu'une séparation de la division Applicator Systems (APS) du reste du groupe représente une des options envisagées.

Hiag (+1,8%) a signé un bail de dix ans avec "une entreprise suisse leader dans le domaine de la livraison de gros" pour un site logistique à Brunegg, près de Lenzburg.

Siegfried (+0,9%) poursuivait sa hausse. Le fournisseur argovien de l'industrie pharmaceutique a été victime d'une cyberattaque, découverte dans la nuit de jeudi à vendredi par le système de surveillance.

Blackstone Resources (-4,0%), Obseva (-3,4%) et Poenina (-3,0%) évoluaient par contre en nette baisse. Le groupe de construction était traité hors dividende de 2 francs suisses.

