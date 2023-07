Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en légère baisse lundi matin, les investisseurs affichant leur prudence en entame d'une semaine chargée. La Réserve fédérale (Fed) et son homologue européenne (BCE) vont annoncer leurs décisions de politique monétaire, dans un contexte de salves nourries de résultats semestriels. En Suisse, SGS et Julius Bär attiraient l'attention avec leurs performances respectives à mi-parcours.

La Bourse de New York a terminé vendredi soir sur une note contrastée, à l'issue d'une séance de consolidation qui a néanmoins vu l'indice Dow Jones signer sa dixième séance positive d'affilée, pour la première fois depuis près de six ans.

"Jusqu'à présent, les résultats des entreprises ont apaisé les inquiétudes concernant la résistance des consommateurs américains et la santé du système financier, après la crise bancaire du mois de mars", a constaté John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

Revenant sur la banque centrale américaine, ce dernier a ajouté que "la question qui taraudait les investisseurs était évidemment de savoir quel allait être le message de la Fed mercredi prochain, lors de la conférence de presse. Une hausse de 25 points de base étant totalement acquise par le consensus après la publication des derniers chiffres de l'emploi américain".

Quant aux indices boursiers en Europe, ils "devraient ouvrir en légère baisse ce matin dans une semaine considérée comme 'celle de tous les dangers' avec les réunions de la Fed et de la BCE. Après une hausse de taux attendue de 25 points de base, les deux banques centrales pourraient potentiellement marquer la fin de leur resserrement monétaire", a estimé M. Plassard.

A la Bourse suisse vers 08h12, le SMI reculait de 0,14% à 11'191,64 points, selon les indications préalables fournies par la banque Julius Bär. Vendredi, l'indice vedette de la place zurichoise avait pris 0,05% en clôture.

La quasi-totalité des valeurs vedettes se préparait à entamer la séance dans le rouge, à l'exception de Novartis (+0,1%). Sa filiale biosimilaire en voie d'autonomisation Sandoz a reçu a avis positif des autorités européennes pour son biosimilaire natalizumab destiné au traitement de la sclérose en plaques.

Les deux autres poids lourds de la cote, Roche et Nestlé (tous les deux -0,2%) reculaient par contre, avant leurs résultats semestriels jeudi prochain.

SGS (+1,1%) montait nettement. Le groupe genevois a bouclé les six premiers mois de 2023 sur des revenus en hausse, alors que le bénéfice net a été grevé par des effets de changes négatifs. Forte de sa performance, l'entreprise a relevé son objectif de croissance pour l'ensemble de l'année.

Julius Bär (+1,5%) affichait une solide progression. Etoffant ses revenus à la faveur notamment de la hausse des taux d'intérêts, le gestionnaire de fortune zurichois a vu son bénéfice net IFRS attribuable aux actionnaires bondir de 18% sur un an à 531,4 millions de francs suisses. A 7,1 milliards, les afflux nets de fonds ont, eux, dépassé les attentes.

Schindler (+0,3%) était modestement recherché. Barclays, Morgan Stanley et Deutsche Bank ont tous les trois relevés leur objectif de cours après la publication, vendredi dernier, des résultats du fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulant. Le groupe est parvenu à faire progresser ses ventes et la rentabilité sur les six premiers mois de l'année. La direction a relevé ses attentes pour l'ensemble de l'année.

Sur le marché élargi, Flughafen Zürich (+1,3%) sortait du lot. L'exploitant de l'aéroport de Kloten bénéficiait d'un relèvement de recommandation et d'objectif de cours par Barclays.

Belimo (+0,6%) progressait aussi. Le spécialiste des conduits de ventilation a enregistré sur les six premiers mois de l'année une croissance des ventes de 7,7% - ou de 12,4% hors effets de changes - à 448,4 millions de francs suisses.

Dätwyler (-6,2%) se paraît par contre de rouge. Le fabricant de composants industriels a vu sa rentabilité chuter au premier semestre, pénalisée notamment par la fin des lucratives activités avec les vaccins anti-Covid.

al/jh