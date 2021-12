Bourse Zurich: le SMI bat son record historique en clôture d'un cheveu

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en ordre dispersé vendredi. Après un plus bas du jour vers 10h30, le SMI des valeurs vedettes s'est repris, repassant du bon côté de la barre peu après la publication de l'inflation aux Etats-Unis. Il a légèrement fléchi sur la dernière ligne droite, terminant pour un souffle sur un nouveau sommet historique de clôture, soutenu par ses poids lourds.

A New York, Wall Street perdait aussi son élan initial en matinée. Les investisseurs ne se laissaient pas démonter par une inflation en novembre au plus haut de près de 40 ans, à 6,8%. "Les opérateurs anticipaient déjà que le chiffre serait élevé et, du coup, n'ont pas été surpris", a commenté dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Selon Adam Sarhan, fondateur et directeur général de 50 Park Investments, "la Fed va prendre des mesures proactives pour commencer à combattre l'inflation".

Le président Jerome Powell a ainsi récemment ouvert la porte à une accélération de la normalisation monétaire et à des relèvements de taux directeurs plus tôt que prévu jusqu'ici. "Tant que la Fed est sur le coup et pas à la traîne, les marchés actions pourraient aller beaucoup, beaucoup plus haut", estime M. Sarhan.

Le SMI a terminé sur un gain minuscule de 0,1 point à 12'607,73 points, nouveau plus haut historique en clôture pour un dixième de point! Sur la semaine, l'indice phare de SIX s'est offert 3,55%. Le SLI a cédé vendredi 0,24% à 2028,88 points et le SPI 0,07% à 16'093,08 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 10 ont progressé et 20 reculé.

Temenos (+0,9%) a fini sur la première marche du podium, suivi par Roche (+0,8%) alors que Nestlé et Sika (chacun +0,4%) se sont partagé le bronze.

Le géant bâlois a fait état d'avancées cliniques pour son anticorps Tecentriq (atezolizumab), combiné avec l'inhibiteur tiragolumab, dans l'indication contre le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) à forte expression de PD-L1. Il a aussi annoncé que son candidat giredestrant avait atteint un critère primaire d'évaluation d'une étude de phase II contre la forme la plus diagnostiquée du cancer du sein.

DZ Bank a relevé l'objectif de cours de Nestlé et confirmé "acheter" après la vente d'une partie de la participation du veveysan dans L'Oréal, pour quelque 9,3 milliards de francs suisses. Ces capitaux serviront à un nouveau programme de rachat d'actions ou à financer des acquisitions.

Le directeur général de Novartis (+0,03%), Vasant Narasimhan, a affirmé avoir "reçu plusieurs demandes d'information" de la part de potentiels acquéreurs de sa filiale de génériques Sandoz.

Vifor Pharma (-3,3%) a fini lanterne rouge, derrière Alcon (-2,3%) et Partners Group (-2,0%).

Le laboratoire saint-gallois et son partenaire américain Angion ont essuyé un échec dans le cadre d'une étude de phase II sur le candidat Ang-3777. Cet essai, qui portait sur un traitement pour les patients présentant un risque de lésion rénale aiguë associée à une chirurgie cardiaque (CSA-AKI), n'a pas satisfait au critère primaire.

Swiss Re (-0,7%) a signé un accord sur la cession de son entité d'assurance-vie Elips Life à la division International Swiss Life (+0,2%). Cette opération va déboucher sur un partenariat à long terme entre les deux géants zurichois dans le domaine de la réassurance.

Le bancaires UBS (-0,5%), Julius Bär (-0,8%) et Credit Suisse (-1,3%) ont aussi reculé.

La banque aux trois clés attend lundi l'énoncé du verdict par la cour d'appel de Paris dans une affaire d'évasion fiscale. L'établissement avait été condamné en 2019 à une amende de 3,7 milliards d'euros.

La banque aux deux voiles est empêtrée dans un nouveau scandale. Le journal Blick avait révélé jeudi les incartades aux règles de quarantaine du nouveau président António Horta-Osório.

Sur le marché élargi, Edisun (+2,5%) a racheté un portefeuille de 17 projets photovoltaïques en Espagne, au Portugal et en Italie à son partenaire Smartenergy.

Tecan (-0,2%) continue de progresser plus rapidement que le marché. Hors effets d'acquisitions, la croissance devrait cependant se normaliser au cours des prochaines années.

