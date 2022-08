Bourse Zurich: le SMI boucle dans le rouge, sous les 10'900 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé comme la veille sur une note négative mardi. Le SMI des valeurs vedettes a enclenché une reprise dans la matinée, restant sous la barre des 11'000 points, avant de glisser dans le rouge en milieu d'après-midi. Il a tenté une remontée dans les derniers échanges, avant de clôturer sous la ligne de flottaison.

A New York, Wall Street évoluait dans le rouge en matinée.

L'inflation est repartie à la hausse en Allemagne en août, à 7,9% sur un an. "Même sans les prix de l'alimentation et de l'énergie, la hausse des prix a continué à s'intensifier", a souligné Ralph Solveen de Commerzbank.

"Dans les mois à venir, le taux d'inflation devrait atteindre un niveau à deux chiffres, ce qui devrait augmenter la pression sur la BCE pour qu'elle relève plus rapidement ses taux d'intérêt", a-t-il ajouté. La Banque centrale européenne (BCE) devrait nettement relever ses taux lors de sa prochaine réunion le 8 septembre.

Mercredi sera dévoilée la première estimation de l'inflation en zone euro en août, avant l'indice des prix à la consommation en Suisse pour le même mois jeudi.

Le Swiss Market Index (SMI) a bouclé la séance en retrait de 0,11% à 10'884,95 points, pas loin de son plus bas du jour à 10'865,82 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,17% à 1662,74 points et le SPI de 0,19% à 14'028,83 points. Sur les 30 principales valeurs, une moitié a terminé en territoire positif et l'autre en négatif.

Adecco (+1,8%), Sika et Swatch (+1,1% chacun) ont fini sur le podium.

Givaudan (+0,1%) a tenu sa journée des investisseurs. La direction a confirmé ses objectifs de croissance et a répété être en bonne voie pour répercuter l'inflation des coûts à ses clients.

Les poids lourds ont pris des directions opposées, Roche (+0,6%) soutenant le marché, alors que Nestlé (-0,3%) et Novartis (-1,0%) prenaient l'eau.

Sonova (-0,9%) a vu sa recommandation dégradée à "hold", après "buy" par Deutsche Bank, qui a aussi sérieusement raboté son objectif de cours à 291 (364) francs suisses. Il existe des incertitudes pour la demande, tandis que les coûts de production augmentent, écrit l'analyste en charge de la couverture du titre.

Kepler Cheuvreux a élagué de près d'un quart son objectif de cours pour Straumann (-2,0%) arrivé antépénultième.

Partners Group a fini avant-dernier (-3,1%). Le gestionnaire d'actifs zougois a dégagé un bénéfice semestriel de 464 millions de francs suisses, en baisse de plus d'un quart au regard des six premiers mois de 2021. Kühne+Nagel (-3,3%) a hérité de la lanterne rouge.

Sur le marché élargi, une série d'entreprises a dévoilé ses résultats semestriels, à l'image d'Epic Suisse (+1,3%) et Peach Property (+2,0%).

Le motoriste et accessoiriste autrichien Pierer Mobility a bondi de 5,2% après avoir fiat état d'un chiffre d'affaires en progression au premier semestre, mais toutes les commandes n'ont pas pu être honorées à temps en raison des problèmes d'approvisionnement.

TX Group (-0,2%) a souffert de la hausse des coûts.

al/vj/ck/rq