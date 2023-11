Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en légère baisse vendredi, ne parvenant pas à capitaliser sur les gains engrangés après les données sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis, qui pourraient inciter la Réserve fédérale (Fed) à conserver le statu quo monétaire. En Suisse, le réassureur Swiss Re a retenu l'attention avec ses chiffres trimestriels.

La Bourse de New York évoluait en hausse, les trois principaux indices Dow Jones (+0,7r%), Standard & Poor's (+1,11%) et Nasdaq (+1,24%) s'affichant dans le vert.

Quelque 150'000 emplois ont été créés en octobre outre-Atlantique, moins qu'attendus, et moitié moins qu'en septembre. Les secteurs de la santé, les emplois publics et l'assistance social ont embauché, mais l'emploi a reculé dans l'industrie manufacturière en raison de la grève dans le secteur automobile. Le taux de chômage est, lui, ressorti en légère hausse à 3,9%.

Avec ces chiffres, "le rapport sur le marché de l'emploi livre à la Fed un bon argument pour laisser sa politique monétaire encore une fois inchangée en décembre", a estimé l'économiste Matthias Krieger, de Landesbank Baden-Württemberg, dans un commentaire.

La banque centrale américaine (Fed) avait laissé ses taux directeurs inchangés mercredi, à l'issue de sa réunion et pour la deuxième fois d'affilée, les maintenant à leur niveau actuel de 5,25 à 5,50%.

A la Bourse suisse, le SMI a fini en repli de 0,12% à 10'579,67 points, après un plus haut à 10'642,52 points et un plus bas à 10'573,24 points. Le SLI a par contre clôturé sur un gain de 0,27% à 1668,16 points et le SPI a abandonné un petit 0,03% à 13'894,72 points.

La majorité des valeurs vedettes a terminé dans le vert, emmenées par le trio Lonza (+2,8%), Richemont (+2,6%) et Geberit (+2,3%).

L'équipementier de salles de bains a dévoilé jeudi sa performance financière, affrontant passablement des vents contraires. Entre janvier et septembre, les recettes ont reculé de 12,3% sur un an à 2,39 milliards de francs suisses. Plusieurs analystes ont relevé l'objectif de cours de Geberit dans la foulée.

Les trois poids lourds ont finalement tous terminés dans le rouge avec le bon de jouissance Roche (-0,4%), Novartis (-1,6%) et Nestlé (-0,8%).

Swiss Re (-1,1%) a aussi fini la séance dans le rouge, après la publication des résultats sur neuf mois. Le réassureur a enregistré un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars (2,3 milliards francs suisses), contre une perte de 285 millions de dollars un an plus tôt. La performance est considérée comme sans surprise par les analystes.

Hormis Novartis, Kühne+Nagel (-2,8%), qui a semblé souffrir de la contre-performance de son concurrent danois Maersk, et Sandoz (-2,8%) ont affiché la plus mauvaise performance.

L'actualité a été maigre sur le marché élargi, où seul Aevis (-1,7%) a dévoilé un chiffre d'affaires en recul sur les neuf premiers mois de l'année.

