Bourse Zurich: le SMI cherche une direction malgré une avalanche de résultats

Zurich (awp) - La Bourse suisse hésitait toujours sur la direction à prendre mardi en fin de matinée, après avoir clôturé en léger repli la veille. Les investisseurs étaient largement occupés à décortiquer les résultats de la quinzaine d'entreprises ayant dévoilé ce matin leur performance financière, dont Swiss Life et Partners Group. Quelques données macroéconomiques internationales sont également attendues.

La Bourse de New York, qui avait mal démarré lundi perturbée par des données économiques chinoises décevantes et des considérations géopolitiques, est parvenue à terminer sur de nouveaux records pour l'indice Dow Jones (+0,31% à 35'624,40 points) et S&P 500 (+0,26% à 4479,71 points).

"Les investisseurs sont dans l'attente d'impulsions nouvelles", ont commenté les analystes de Raiffeisen. Ces catalyseurs de cours pourraient provenir des chiffres de la vente au détail et de la production industrielle en juillet aux Etats-Unis, qui doivent être publiés dans l'après-midi.

Pour John Plassard, de Mirabaud Banque, "le doute est (...) de mise après les récentes déceptions sur la vigueur économique chinoise et les interrogations concernant l'évolution du variant Delta. Les Minutes de la Fed de (mercredi) soir nous apporteront plus d'éclairage".

A la Bourse suisse vers 10h45, l'indice vedette SMI montait d'à peine 0,04% à 12'424,63 points, alors que le SLI gagnait péniblement 0,09% à 2011,24 points. Le SPI était également quasiment à l'équilibre (+0,08%) à 15'915,20 points.

Près de la moitié des valeurs vedettes était en hausse, emmenées par Kühne+Nagel (+3,4%) qui accélérait vivement, Partners Group (+1,5%) et Straumann (+1,3%).

Le logisticien schwytzois bénéficiait d'un relèvement d'objectifs de cours par Jefferies, alors que la société zougoise de capital-investissement a annoncé vouloir générer une solide performance opérationnelle au 1er semestre, un mois après avoir publié des volumes supérieurs aux attentes. Le bénéfice devrait être doublé.

Les poids lourds Novartis (+0,1%), Roche (+0,1%) et Nestlé (+0,6%) montaient aussi. Novartis a annoncé des résultats d'études de phase III positifs pour son traitement ophtalmique Beovu et va déposer des demandes d'homologation aux Etats-Unis et auprès de l'UE.

Alcon (stable) publie ses résultats trimestriels en soirée. Le consensus des analystes établi par AWP table sur un retour à la rentabilité et une accélération du chiffre d'affaires pour le spécialiste des produits ophtalmiques.

La liste des perdants était toujours emmenée par Adecco (-1,9%), Swiss Life (-1,2%) et Richemont (-0,9%).

L'assureur vie faisait visiblement les frais de prises de bénéfices, après avoir bouclé le premier semestre sur des résultats supérieurs aux attentes. Malgré une légère contraction des revenus, la direction confirme ses objectifs financiers pour l'exercice en cours.

Les autres assureurs Zurich Insurance (-0,5%) et Swiss Re (-0,6%) cédaient aussi leurs gains.

L'activité principale se déroulait sur le marché élargi SPI. Polypeptide (+8,9%) progressait fortement. Le sous-traitant pharmaceutique a bien travaillé lors des six premiers de l'année, tous les indicateurs clignotant au vert. Pour 2021, le groupe zougois a relevé ses anticipations de résultats.

Medartis (+5,1%) montait aussi nettement. Le producteur d'instruments chirurgicaux et de dispositifs de fixation osseuse a affiché sur les six premiers mois de l'année une progression de 29% du chiffre d'affaires sur an à 73,6 millions de francs suisses. Le groupe rhénan relève ses prétentions de croissance pour l'ensemble de l'exercice à "au moins 20%" à taux de changes constants.

Basilea (-3,2%) perdait par contre du terrain. Le laboratoire modère sa projection de déficit opérationnel pour l'ensemble de l'exercice dans un couloir de 7 à 17 millions de francs suisses, contre 13 à 23 millions jusque-là. Le chiffre d'affaires doit désormais s'établir entre 134 et 144 millions, contre 128 à 138 millions.

Komax (-4,8%) a signé un bon résultat semestriel, mais n'est pas parvenu à tout à fait convaincre les analystes.

Huber+Suhner (-0,4%), la Banque cantonale de Thurgovie (-0,5%), Orascom (-0,9%), Implenia (-1,3%), VP Bank (-1,5%), Gurit (+0,5%), Orior (+0,8%) et Schlatter (+1,6%) ont également dévoilé leur performance semestrielle.

al/lk