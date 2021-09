Bourse Zurich: le SMI chute et finit sous la barre des 12'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative vendredi. Après une ouverture au-dessus de la barre des 12'100 points, le SMI a constamment perdu du terrain jusqu'à repasser et rester un moment dans le rouge en début d'après-midi avec un bref passage sous les 12'000 points. Il est ensuite bien remonté vers l'équilibre, mais a rechuté dans le sillage du début de séance négatif à Wall Street et a terminé nettement sous les 12'000 points.

A New York, Wall Street reculait en matinée. Les investisseurs étaient déjà dans l'attente de la réunion du comité monétaire de la Fed, mardi et mercredi prochains, avec de nouvelles prévisions économiques à la clé et peut-être des indications sur le rythme et la date d'une future réduction de ses achats d'actifs.

Vendredi était aussi une journée dite des "Quatre sorcières" (quadruple whitching day), qui correspond à l'expiration combinée des contrats à terme et des options d'achat sur les indices boursiers et sur les actions individuelles. Ce type de séance est typiquement volatile.

"Les marchés manquent de conviction tout en évoluant près de leurs sommets, à cause des incertitudes concernant le variant Delta, le calendrier du resserrement des politiques monétaires, les mesures de soutien budgétaire et les défis persistants de la chaîne d'approvisionnement", ont commenté les analystes de Schwab.

Le SMI a terminé en baisse de 0,77% à 11'935,53 points, avec un plus bas à 11'929,61 et un plus haut à 12'128,71 points. Le SLI a cédé 1,03% à 1961,07 points et le SPI 0,66% à 15'474,81 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 215 ont reculé et 5 avancé.

Chahutées ces derniers temps à cause des craintes autour de la consommation chinoise, un de leur plus gros marchés, les valeurs du luxe se sont bien reprises: Swatch (+3,4%) précède Richemont (+1,5%) sur le podium du jour, suivis par Swisscom (+0,9%), Adecco (+0,4%) et Nestlé (+0,1%).

Credit Suisse a placé l'action Richemont dans sa liste "Swiss Top Picks". Après son récent plus haut, le titre a perdu près de 20%, a relevé l'analyste. Le segment joaillerie a retrouvé une forte croissance, emmené par Cartier, alors que le segment horloger et la plateforme en ligne ont moins pesé qu'auparavant. Le genevois est bien positionné pour profiter des moteurs à long terme dans le secteur du luxe.

Les deux autres poids lourds Roche (-0,7%) et Novartis (-0,&) n'ont pas échappé à la tendance.

Novartis lorgne sur une nouvelle indication pour son anticancéreux Piqray (alpelisib), dans le domaine des syndromes hypertrophiques liés à la mutation du gène PIK3CA (PROS).

Le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments (EMA) recommande Gavreto (pralsetinib) de Roche comme monothérapie pour le traitement de patients adultes atteints d'un type de cancer du poumon.

Clariant (-3,9%) a terminé lanterne rouge, derrière Lonza (-2,9%) et Givaudan (-2,1%).

Aux bancaires, JPMorgan a abaissé l'objectif de cours de Credit Suisse (-0,04%) et confirmé "neutral". En raison des affaires Archegos et Greensill, la banque aux deux voiles affiche toujours une décote par rapport à ses rivaux UBS et Julius Bär, a relevé l'analyste qui s'attend à des provisions pour litiges de 2,6 milliards de francs suisses pour la période 2021-2023.

UBS et Julius Bär (chacune -1,0%) ont reculé plus nettement que leur consoeur.

Kühne+Nagel (-1,5%) n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par Credit Suisse, qui a confirmé "underperform". L'analyste a rehaussé ses estimations de résultat opérationnel ans le sillage d'objectifs revus à la hausse pour le concurrent danois Moller-Maersk. Des risques pèsent toujours sur les recettes en raison du coronavirus, ce qui pousse l'analyste à maintenir sa recommandation.

Ce même Credit Suisse a abaissé l'objectif de cours de Holcim (-1,8%) et confirmé "outperform". L'expert a réduit d'en moyenne 1% ses estimations de bénéfice par action pour l'année prochaine et la suivante, dans le sillage de la cession des activités du cimentier zougois au Brésil. Le mastodonte des matériaux de construction affiche un solide rétablissement, a procédé à un élagage durable de sa base de coûts et poursuit sa transformation, égraine encore l'analyste.

Sur le marché élargi, Basilea (+0,6%) a fait état d'une prolongation de la durée de vie de patients atteints d'une forme rapidement mortelle de cancer des voies biliaires. Les données ont été présentées au congrès annuel à distance de la Société européenne d'oncologie médicale (Esmo).

rp/fr