Bourse Zurich: le SMI chute sous les 11'700 points en dernière partie de séance

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note nettement négative jeudi. Le SMI, qui avait encore fait une petite percée dans le vert en tout début de séance, a ensuite nettement fléchi, avant de se reprendre pour remonter pratiquement à l'équilibre en milieu d'après-midi, largement au-dessus des 11'800 points. Dans la dernière partie de la séance, il s'est à nouveau effondré jusque sous la barre des 11'700 points.

A New York, Wall Street était passé au rouge en matinée après un début légèrement positif.

Dans le cadre du conflit en Ukraine, les délégations ukrainienne et russe avaient entamé une nouvelle ronde de négociations. "Nous commençons à discuter avec les représentants russes. Les points clés à l'agenda sont un cessez-le-feu immédiat, un armistice et des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils des villes et villages détruits ou constamment bombardés", a dit un représentant ukrainien sur Twitter.

Par ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit vouloir négocier directement avec son homologue russe Vladimir Poutine, le "seul moyen d'arrêter la guerre" entre Kiev et Moscou.

Le SMI a terminé en recul de 1,65% à 11'675,70 points, avec un plus bas à 11'658,83 et un plus haut à 11'878,13. Le SLI a perdu 1,60% à 1847,41 points et le SPI 1,72% à 14'775,06 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 4 seulement ont fini en vert: Vifor (+1,2%), Sika (+1,0%), Swisscom (+0,6%) et Givaudan (+0,03%).

Le groupe australien CSL a publié jeudi un point de situation sur le rachat par sa filiale helvétique CSL Behring du laboratoire saint-gallois Vifor. Au terme du délai initial de l'offre publique d'achat (OPA) sa participation se montait mercredi à 74%.

Les plus gros perdants du jour sont Temenos (-6,0%), Partners Group (-5,6%) et AMS Osram (-4,4%).

Les poids lourds Novartis et Roche (chacun -1,9%) ont pesé sur l'indice, Nestlé (-1,6%) a suivi le marché.

Les bancaires UBS (-2,9%), Julius Bär (-2,3%) et Credit Suisse (-1,0%) ont aussi cédé du terrain.

La filiale française d'UBS, déjà renvoyée en procès pour avoir harcelé deux lanceurs d'alerte à l'origine de révélations de fraude fiscale, sera également jugée pour subornation de témoin et pour avoir empêché le bon fonctionnement d'une instance du personnel, a-t-on appris de sources concordantes.

Le conseiller aux Etats Carlo Sommaruga (PS/GE) veut que le Ministère public de la Confédération mène une enquête sur les agissements de Credit Suisse face aux sanctions prises envers les oligarques russes. Il appuie sa dénonciation sur les révélations d'un média selon lesquelles la banque aurait demandé à des investisseurs de détruire des documents liés à des crédits octroyés à de richissimes ressortissants russes.

Sur le marché élargi, plusieurs sociétés ont dévoilé leurs résultats annuels:

Meier Tobler (+9,6%) a été en mesure de fortement augmenter sa rentabilité, ce qui lui a permis de reprendre le versement d'un dividende de 1 franc par action.

Forbo (+5,9%) est parvenu à augmenter recettes et rentabilité, profitant d'une amélioration de l'activité dans l'ensemble des divisions.

Softwareone (-26,1%) a augmenté ses recettes, mais la rentabilité a été écornée par les investissements. Le bénéfice a ainsi plongé de plus de 30%. Malgré un relèvement du dividende, l'action a fortement reculé.

Dopé par la forte demande mondiale en semi-conducteurs, VAT (-6,8%) a poursuivi sa solide croissance. Le bénéfice net a bondi de 70% en un an à 217,4 millions de francs suisses. Le dividende sera porté à 5,50 francs suisses par action.

Kardex (-4,5%) a bouclé son exercice sur une performance en demi-teinte. Alors que les entrées de commandes se sont envolées sous un effet de rattrapage à un niveau inédit, les mesures sanitaires et les goulets d'étranglement dans l'approvisionnement ont pesé sur les ventes.

VZ Holding (-2,1%) vu ses affaires croître. Grâce à un bénéfice en hausse, le dividende peut être relevé à 1,57 franc action.

Inficon (-0,6%) a dégagé un bénéfice net de 80,3 millions de dollars, contre 49,3 millions sur l'exercice précédent. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires le versement d'un dividende agrémenté de 5 francs suisses à 21 francs suisses par action.

