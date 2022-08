Bourse Zurich: le SMI clôture dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la semaine sur le mauvais pied, le SMI clôturant lundi dans le rouge. Le marché helvétique a subi le contrecoup de la grande braderie intervenue vendredi à Wall Street, après le discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, à Jackson Hole.

A New York, les indices prenaient en matinée la même coloration que sur le marché helvétique, le Dow Jones cédant 0,50%, le S&P 500 0,57% et le Nasdaq 0,98%.

Sans actualité ou indicateur majeur lundi, les investisseurs continuent de prendre en compte le discours de Jerome Powell vendredi, qui a confirmé que la banque centrale américaine allait "vigoureusement user de ses outils" pour juguler l'inflation.

En conséquence pour les investisseurs, "des risques ne peuvent être pris face à une inflation persistante et un resserrement supplémentaire qui est nécessaire", relate Gilles Moëc, chef économiste d'AXA Investment Managers. Même son de cloche à la Banque centrale européenne (BCE), dont plusieurs membres ont réaffirmé leur détermination à agir pour combattre l'inflation.

"La Fed comme la BCE en font une priorité absolue, même si cela doit s'accompagner d'une récession", complète Laurent Benaroche, gérant de fonds chez Edmond de Rothschild AM.

Le discours de Jerome Powell à Jackson Hole, d'une durée de seulement huit minutes, n'a rien révélé de nouveau, mais a mis l'accent sur la souffrance à laquelle feront face les ménages américains dans un proche futur, a pour sa part souligné John Plassard, de Mirabaud Banque. Son engagement total pour vaincre l'inflation a anéanti les espoirs des investisseurs qui espéraient un assouplissement au moins l'année prochaine.

Selon M. Powell, cette dynamique prendra du temps et impliquera une croissance faible sur une longue période ainsi qu'un ralentissement du marché du travail, relève Jurus Arthur, d'Oddo BHF.

Ayant passé l'ensemble de la séance dans le rouge, le plus bas du jour ayant été atteint vers 09h30 à quelque 10'840 points pour un plus haut à 10'938,17 points vers 11h00, le SMI a finalement clôturé en baisse de 0,42% à 10'896,74 points. Le SLI a pour sa part lâché 0,45% à 1665,52 points et l'indicateur élargi SPI 0,38% à 14'055,69 points

Sur les 30 titres constitutifs de l'indicateur SLI, neuf sont parvenus à gagner du terrain, alors que Kühne+Nagel a fait du surplace et que les 20 autres en ont cédé.

En échappée solitaire durant une bonne partie de la séance, la défensive Swisscom (+1,8%) a terminé seule devant, laissant loin derrière UBS (+1,3%) et Swatch Group (+1,3%). Trois prévenus - le 4e est décédé - sont jugés cette semaine à La Chaux-de-Fonds, pour corruption active ou passive au détriment de l'horloger biennois. Les ex-employés estiment n'avoir pas pénalisé Tissot, respectivement CK Watches.

Les trois poids lourds de la cote ont eux aussi terminé dans le rouge, Nestlé se montrant cependant le plus soilde (-0,03%). Novartis a abandonné 0,50% et le bon Roche 0,74%. Novartis a décroché auprès du gendarme sanitaire européen une homologation de son Scemblix (asciminib) contre une leucémie myéloïde chronique (LMC). Le feu vert de la Commission européenne porte sur la forme de la maladie positive au chromosome de Philadelphie, après au moins deux traitements préalables à base d'inhibiteurs de tyrosine kinase.

Holcim (+0,4%) a pointé au 4e rang, devançant encore Julius Bär (+0,3%), Schindler (+0,3%), Givaudan (+0,06%) et Swiss Life (+0,04%).

A l'opposé, Lonza (-2,4%) héritait de la lanterne rouge, derrière Alcon (-2,3%), Sonova (-1,8%) et VAT Group (-1,1%). Straumann lâchait 1% alors que Julius Bär a abaissé l'objectif de cours du titre du fabricant bâlois d'implants dentaires.

Après avoir dans un premier temps suspendu ses livraisons à destination de la Russie en raison de la guerre en Ukraine, le groupe Logitech (-0,8%) a annoncé la mise à l'arrêt des activités de sa filiale locale. Tous les salariés ont été licenciés pour la fin du mois en cours.

Sur le marché élargi, Ems-Chemie (+0,1%) a publié ses résultats définitifs au premier semestre, avec à la clé un bénéfice net en légère hausse.

Schaffner dégringolait de près de 3%, Le conseil d'administration a proposé l'élection de Markus Heusser au poste de président de l'organe de surveillance. Les actionnaires doivent approuver cette nomination lors de l'assemblée générale du 10 janvier 2023.

Kinarus (+3,7%) a administré à un premier patient le traitement expérimental KIN001 (pamapimode et pioglitazone) contre le Covid-19. L'étude clinique de phase II "Kinfast" vise à évaluer l'efficacité du médicament pour réduire la sévérité et la durée des symptômes chez des personnes atteintes d'une forme légère à modérée de la maladie.

Enfin Valiant bondissait de 6,7%, UBS recommandant désormais le titre à l'achat.

