Bourse Zurich: le SMI clôture dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a réussi à terminer la séance de mardi sur un léger gain, après avoir débuté les échanges dans le rouge. Les investisseurs semblaient prudemment optimistes face à l'avancée des campagnes de vaccination et du projet de plan de relance de l'économie aux Etats-Unis.

En Suisse, la saison des résultats est repartie timidement, avec notamment AMS parmi les valeurs vedettes. Lonza a annoncé lundi soir la cession tant attendue de sa division de spécialités chimiques.

A Wall Street, les indices avaient pris des chemins différents. Tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, grignotait des points, le Dow Jones Industrial et le S&P 500 cédaient du terrain.

"Alors que les marchés asiatiques ont continué d'afficher un dynamisme raisonnable, on ne peut pas vraiment en dire autant des marchés européens, où l'enthousiasme des investisseurs est beaucoup plus modéré, et peut-être un peu plus prudent", estime Michael Hewson, un analyste de CMC Markets UK.

A la clôture, le Swiss Market Index (SMI) a gagné 0,23% à 10'803,67 points avec un plus haut 10'817,71 points, le Swiss Leader Index (SLI) a pris 0,17% à 1728,9 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,14% à 13'485,99 points. Sur les 30 principales valorisations, 15 ont reculé et 15 progressé.

Sonova (+4,7%) a enregistré la meilleure performance du jour. Le fabricant d'aides auditives semble avoir profiter des résultats positifs de son concurrent danois Demant. Par ailleurs, le groupe a décidé de mettre un terme à ses activités opérationnelles, qui comprennent notamment la production, à Morat. Les postes de 13 personnes seront supprimés sur le site fribourgeois dévolu à la marque Phonak Communications, a indiqué mardi à AWP le groupe zurichois, confirmant une information du quotidien La Liberté.

Lonza (+3,1%) et Logitech (+1,4%) ont occupé respectivement la deuxième et troisième position du podium. Le suspense a pris fin lundi soir pour le groupe bâlois qui a annoncé la très attendue vente de son unité de spécialités chimiques (Specialty Ingredients) aux investisseurs Bain Capital et Cinven. La transaction valorise cette activité à 4,2 milliards de francs suisses.

Richemont (+0,9%) a bénéficié d'une recommandation à l'achat fraîchement émise par Citigroup, tandis que son concurrent Swatch (-0,7%) a perdu des points.

Parmi les poids lourds, Roche (+1,2%) est l'unique gagnant, Nestlé (-0,04%) et Novartis (-0,3%) ayant pesé sur l'indice vedette.

Swisscom (+0,04%) a cédé sa participation dans l'opérateur belge Belgacom pour 110 millions d'euros.

Givaudan (+0,1%) a acheté la jeune entreprise française Myrissi, spécialisée dans l'intelligence artificielle, pour un montant non précisé.

Lanterne rouge, AMS a sombré de 7,1%. Le groupe a basculé dans le rouge en 2020 en raison de la reprise de l'éclairagiste allemand Osram Licht. Les résultats annuels du fabricant autrichien de semi-conducteurs ont néanmoins dépassé les attentes, alors que les perspectives se sont révélées mitigées.

Alcon et Sika (-1,2% chacun) ont terminé parmi les grands perdants sans information particulière.

Sur le marché élargi, DKSH (-2,6%) a vu ses recettes et son résultat baisser l'année dernière en raison de la crise. Le facilitateur de distribution a cependant limité les dégâts. Dätwyler (porteur -2,6%) a bouclé l'année dernière dans le rouge, mais a relevé son dividende.

Basilea (+1,3%) va encaisser un paiement d'étape de 10 millions de dollars de Pfizer en lien avec l'antifongique Cresemba.

Peach Property (+0,9%) a gonflé son bénéfice annuel grâce à l'extension de son portefeuille.

Relief Therapeutics (-40,4%) a clôturé en chute libre. Le genevois et son partenaire de recherche américain Neurorx ont laissé entendre que le Zyesami (aviptadil) aurait un effet bénéfique pour les patients atteints de Covid-19 à un stade critique et auxquels sont déjà administrés toutes les options thérapeutiques disponibles. Les données présentées n'ont cependant pas convaincu les détenteurs de capitaux.

