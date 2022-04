Bourse Zurich: le SMI clôture dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la séance de mercredi timidement dans le vert, à l'instar des autres places européennes. Alors que la saison des résultats trimestriels a démarré outre-Atlantique, elle prendra son élan en Suisse à partir de jeudi, éclipsant quelque peu la flambée de la pandémie en Chine et la guerre en Ukraine.

Totalement confinée depuis le début du mois, la mégapole de Shanghai a légèrement assoupli les restrictions qui pénalisent le ravitaillement des habitants, malgré l'augmentation des cas de Covid-19 et des décès.

Dans ce contexte, "le blocage de Shanghai et les craintes que sa politique zéro-Covid n'entrave la croissance cette année continuent de peser sur les marchés, qui veulent clairement plus des mesures de stimulation habituelles des années passées", a rappelé Jeffrey Halley d'Oanda.

Revenant sur la guerre en Ukraine, l'analyste a constaté que l'invasion russe "n'est plus à la une des marchés financiers, mais cette complaisance est dangereuse". Selon ce dernier, "il est certain que la situation en Ukraine, maintenant que la deuxième partie de la guerre se déroule, mettra à genoux toute reprise durable des actions européennes et ajoutera un autre vent contraire à un euro qui semble très chancelant".

A la Bourse suisse, le Swiss Market Index (SMI) a terminé la séance en hausse de 0,23% à 12'310,17 points, avec un plus haut à 12'341,09 points et un plus bas à 12'284,69 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a progressé de 0,63% à 1919,74 points et le Swiss Performance Index (SPI) a pris 0,24% à 15'796,15 points.

La majorité des valeurs vedettes a terminé dans le vert. VAT (+3,4%), Alcon (+3,0%) et Kühne+Nagel (+2,8%) ont fini en tête d'indice, sans information particulière.

Si le paquebot alimentaire Nestlé (+0,1%) a conservé de justesse sa tendance positive, les deux poids lourds pharmaceutiques Novartis (-0,8%) et Roche (-0,8%) ont pesé sur l'indice. Le géant veveysan publie jeudi son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année. Les analystes interrogés par AWP tablent sur des ventes de 21,8 milliards de francs suisses en moyenne.

Temenos (-3,0%) et Credit Suisse (-1,5%) ont fermé la marche. La banque aux deux voiles n'en finit plus de subir des avaries, avec désormais un avertissement sur perte au premier trimestre en raison notamment de la constitution de provisions de 700 millions de francs suisses pour des litiges. Le développeur de logiciels bancaires était, lui, pénalisé suite à un abaissement d'objectif de cours par Goldman Sachs.

Sur le marché élargi, la palme revenait à Achiko (+24,6%) qui a placé son test rapide du Covid-19 auprès d'une organisation islamique indonésienne.

Le biochimiste Evolva a quant à lui rebondi de 18,0%, après un versement d'étape correspondant à un bon cinquième de ses recettes de l'an dernier.

Zur Rose (-2,2%) a par contre terminé dans le rouge. Le pharmacien en ligne et grossiste a essuyé une contraction plus importante qu'attendu de son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année. Le groupe a néanmoins reconduit sa feuille de route à brève et moyenne échéance.

Le laboratoire rhénan Idorsia a lâché 2,2%, malgré le lancement au Japon de son premier produit commercialisé.

L'exploitant de boutiques hors-taxe Dufry (-3,1%) n'a guère profité d'une nouvelle concession décrochée en Roumanie et de rumeurs sur un éventuel rapprochement avec l'italien Autogrill.

al/