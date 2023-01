Bourse Zurich: le SMI clôture dans le vert, freiné par l'inflation américaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert jeudi. Le SMI, qui évoluait proche de son plus haut du jour dans l'après-midi, a vu ses gains s'effacer dans le sillage d'une inflation américaine conforme aux attentes en décembre.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée malgré un chiffre d'inflation qui confirme une accalmie des prix aux Etats-Unis, un indicateur conforme aux attentes qui déjà largement intégré par les investisseurs.

L'indice des prix CPI est ressorti en baisse de 0,1% sur un mois en décembre, comme attendu. Sur un an, le rythme de l'inflation a ralenti, à 6,5%, comme anticipé également, contre 7,1% le mois précédent.

L'inflation sur un an "demeure élevée, largement au-dessus de la cible de 2%, mais les prix vont dans la bonne direction", a réagi Rubeela Farooqi, de High Frequency Economics.

Pour les membres de la Réserve fédérale américaine (Fed), "cette nouvelle décélération de l'inflation est un développement positif qui pourrait encourager un ralentissement des hausses de taux en février", lors de la prochaine réunion du Comité de politique monétaire, a-t-elle ajouté.

"Pour autant", selon l'économiste, "les banquiers centraux ont encore du travail pour ramener l'inflation dans la cible et devraient continuer à remonter les taux jusqu'à un niveau suffisamment restrictif", c'est-à-dire qui freine l'économie américaine.

Le SMI a terminé en hausse de 0,37% à 11'287,82 points, avec un plus haut à 11'328,80 et un plus bas à 11'247,96 inscrit juste après l'inflation US. Le SLI a gagné 0,39% à 1748,93 points et le SPI 0,40% à 14'479,30 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont avancé et six reculé.

Logitech (-16,9%) a terminé en dernière position, très loin derrière Straumann (-2,3%), Givaudan et Temenos (chacun -1,2%).

Le fabricant de périphériques et accessoires informatiques a dévoilé des résultats provisoires pour le troisième trimestre de l'exercice décalé 2022/23 en recul de près d'un tiers sur un an.

Roche (-0,3%) a aussi cédé du terrain, alors que les deux autres poids lourds Novartis (+0,3%) et Nestlé (+0,5%) ont gagné du terrain.

Roche a obtenu de la Commission européenne une extension d'indication pédiatrique pour son traitement antigrippal Xofluza (baloxavir marboxil).

Le bon Schindler (+3,4%) a terminé sur la première marche du podium, devant Credit Suisse (+2,8% à 3,197 francs suisses), alors que Swiss Life et AMS Osram (chacun +2,7%) se sont partagé la troisième place.

Barclays a relevé la recommandation du fabricant lucernois d'ascenseurs et escaliers mécaniques à "overweight" de "equal weight" et augmenté l'objectif de cours à 225 de 160 francs suisses.

Avec Credit Suisse qui poursuit son redressement au-dessus des 3 francs suisses UBS (+1,2%) a aussi bien progressé. Julius Bär (+0,5) est resté plus discret.

Sur le marché élargi, Titlis Bergbahnen (+4,5%) a redressé la tête lors de l'exercice décalé 2021/22, clos à fin octobre. Le retour des voyageurs étrangers après la crise du coronavirus a permis à l'entreprise obwaldienne de doper ses recettes et de repasser en zone bénéficiaire.

Bossard (+2,4%) a poursuivi sa croissance l'an dernier, malgré un environnement économique exigeant et la vigueur du franc. Le chiffre d'affaires du spécialiste zougois des vis et autres éléments de fixation a bondi en l'espace d'une année de 15,9% à 1,15 milliard de francs suisses.

Swissquote (+0,5%) a livré un premier aperçu de sa performance 2022, assurant au passage avoir atteint les objectifs qu'elle s'était fixés. Le rapport préliminaire évoque un chiffre d'affaires de plus de 400 millions de francs suisses et un bénéfice avant impôts supérieur à 185 millions.

Arbonia (-7,6%) a fait face en seconde partie d'année dernière à l'envolée des coûts, notamment de l'énergie, et aux pénuries de certains matériaux, alors que les clients ont effectué un déstockage massif. Cette situation devrait peser sur la rentabilité brute de l'entreprise en 2022.

SIX Exchange Regulation (SER), a ouvert une enquête à l'encontre du chimiste Clariant (+0,8%) sur une éventuelle violation des règles de publication événementielle concernant "des faits ayant une influence sur les cours".

