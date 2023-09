Zurich (awp) - La Bourse suisse n'est pas parvenue à sortir de sa torpeur vendredi, clôturant en baisse au terme d'une séance largement passée dans le rouge. Le rebond des marchés américains et des autres places européennes n'a été d'aucune aide. Les investisseurs retenaient leur souffle avant la semaine prochaine, qui sera marquée par la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et l'inflation aux Etats-Unis en août.

Les analystes d'Unicredit s'attendent à ce que la BCE augmente jeudi ses taux directeurs de 25 points de base "avant que la fenêtre ne se referme". La Réserve fédérale suivra les 19 et 20 septembre et la Banque nationale suisse le 21 septembre. "Les marchés actions devraient rester sans direction ces prochaines semaines. Le resserrement monétaire opéré par les banques centrales devrait peser sur les titres de croissance", ont ajouté les experts de la banque italienne dans un commentaire.

Les spécialistes de CMC Markets ont quant à eux estimé que les investisseurs étaient sur la retenue avant une semaine qui pourrait s'annoncer cruciale. "Une des raisons pour l'aversion au risque des investisseurs sont les ventes (des titres) de la société la plus fortement valorisée au monde, Apple", à quelques jours de la présentation du nouvel Iphone, ont-ils ajouté dans une note. L'action souffre en effet de nouvelles mesures chinoises qui veulent étendre l'interdiction de l'usage des Iphone dans les agences et entreprises d'Etat.

A la Bourse suisse, l'indice vedette SMI a terminé la journée en repli de 0,41% à 10'948,59 points, après un plus haut à 10'998,54 peu après l'ouverture et un plus bas à 10'911,43 points. Le SLI a fini en retrait de 0,56% à 1726,53 points et l'indice du marché élargi SPI a perdu 0,43% à 14'429,81 points.

La majorité des valeurs vedettes a clôturé dans le rouge, les plus grandes pertes étant enregistrées par Sonova (-3,2%), Straumann (-3,0%) et Sika (-2,6%), au terme d'une séance largement passée en repli.

Aux bancaires, UBS (-0,7%) a quelque peu réduit ses pertes, ne parvenant pas à profiter d'un relèvement d'objectif de cours par Vontobel de 22 à 26 francs suisses et d'une confirmation à l'achat.

Les deux poids lourds Nestlé (+0,02%) et Roche (+0,02%) se sont placés de justesse du bon côté de la balance, tandis que Novartis (-0,6%) s'est enfoncé.

SGS (+1,5%), le bon de participation Lindt (+1,0%) et Richemont (+0,8%) sont quant à eux restés en haut du tableau.

Sur le marché élargi, Georg Fischer (-1,6%) a modéré à 28,50 euros par action son offre sur le spécialiste finlandais des canalisations Uponor, contre 28,85 euros jusqu'ici. L'ajustement répond au versement d'un dividende de 35 centimes d'euros aux actionnaires du groupe scandinave, agendé le 20 septembre.

Belimo (-5,5%) a fait les frais d'un commentaire d'UBS. Les analystes de la banque aux trois clés prédisent à la holding zurichoise de forts vents contraires entre fin 2023 et début 2024, réitérant leur recommandation de vente et l'objectif de cours fixé à 348 francs suisses.

Le groupe bancaire EFG International (+2,4%) va concrétiser la semaine prochaine son intention d'acquérir jusqu'à six millions de ses propres actions. Le programme de rachat annoncé fin juillet débutera lundi prochain sur une deuxième ligne de négoce à la Bourse suisse. Les nominatives rachetées au prix du marché seront annulées.

Le chimiste allemand Altana débutera le 25 septembre, via sa filiale Elantas, son offre publique d'achat (OPA) sur l'ensemble du capital-actions de l'industriel zurichois Von Roll (+0,2%), au prix de 86 centimes par titre en espèces. La période de l'offre se terminera le 27 octobre et la transaction devrait être bouclée en novembre.

al/ck