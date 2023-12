Zurich (awp) - La Bourse suisse a achevé vendredi la semaine comme elle l'avait entamée: du bon pied, le SMI clôturant en nette hausse et au-dessus des 11'000 points. Alors que les données de novembre ont confirmé la solidité du marché de l'emploi américain. Elle ont reçu on bon accueil des marchés, l'évolution ne semblant pas en mesure de remettre en question les scénarios retenus en matière de politique monétaire de la banque centrale des Etats-Unis, la Réserve fédérale (Fed).

A New-York, les indices de Wall-Street étaient eux quasiment stables en matinée, les investisseurs restant prudents. Les chiffres du marché de l'emploi pour le mois représentent un élément important pris en compte par la Fed dans l'élaboration de sa politique monétaire. Ainsi sur le mois sous revue, quelque 199'000 postes ont été créés au pays de l'Oncle Sam, le taux de chômage ayant pour sa part fléchi à 3,7%, alors que les économistes avaient en moyenne anticipé une valeur de 3,9%.

Toujours aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs a fortement augmenté au mois de décembre, soit largement plus qu'envisagé par les analystes, selon les données préliminaires publiées vendredi par l'Université du Michigan. Après quatre mois de baisse consécutifs, l'indice était en hausse de 13,2% par rapport au mois précédent, à 69,4 points contre 61,3 points au mois de novembre, avec une large amélioration des deux sous-indices le composant.

Parmi les autres données macroéconomiques du jour l'inflation a bien ralenti en Allemagne à 3,2% sur un an en novembre, son plus bas niveau depuis juin 2021, confirmant la probabilité d'une baisse des taux l'an prochain par la Banque centrale européenne (BCE).

Les données de l'emploi américain sont toujours vigoureuse, le "bon" chiffre du jour devant cependant être mis sur le compte du retour des grévistes du secteur automobile dans le marché du travail, a observé John Plassard de Mirabaud Banque. La baisse du taux de chômage, la stabilité du salaire horaire, la hausse du taux de participation ou encore la progression des créations d'emplois, indique que les hausses de taux de la Fed n'ont pas encore totalement impacté (négativement) l'économie américaine (et l'emploi donc), a ajouté l'expert.

Cela prendra encore un peu plus de temps. Ces données ne sont cependant pas à même de remettre en question le scénario du consensus (1ère baisse de taux en début d'année), ni de la Fed (1ère baisse de taux en milieu d'année), a poursuivi M. Plassard.

Le SMI a terminé la séance sur un bond de 0,95% à 11'071.77 points, dopé dès 14h30, par la publication données américaines sur l'emploi. Ayant ouvert en repli, l'indice phare a grimpé à un plus haut du jour de 11'089,73 points une demi-heure avant la clôture. Le SLI a lui gagné 1% à 1747,92 points, quand l'indicateur élargi SPI a progressé de 0,97% à 14'468,58, points.

A l'exception de SGS (-0,3%) qui a hérité de la lanterne rouge et de la défensive Swisscom (-0,2%), les 28 autres valeurs constitutives du Swiss Leader Index ont achevé la séance en hausse. En haut de tableau, Sandoz (+3,1%) a grimpé sur la plus haute marche du podium, devant l'action au porteur Roche (+2,8%) et le géant genevois du luxe Richemont (+2,6%).

Après une ouverture dans le rouge, Sandoz a renversé la vapeur. Le nouveau géant rhénan des médicaments génériques et biosimilaires pourra commercialiser aux Etats-Unis une version de substitution du moteur de ventes vieillissant de Roche Avastin (bévacizumab).

Du côtés des trois poids lourds de la cote, le bon Roche (+1,5%) a particulièrement soutenu les indices, alors Nestlé et Novartis ont tous deux gagné 0,7%.

Le mastodonte pharmaceutique Roche a apporté à l'occasion d'un symposium sur le cancer du sein à San Antonio une touche de détail au succès revendiqué mardi dernier d'une étude clinique avancée sur l'inavolisib dans cette indication. administrée conjointement avec le palbociclib du concurrent new-yorkais Pfizer et le fulvestrant (tombé dans le domaine public), la substance a permis de réduire de 57% le risque de progression de la maladie chez les patientes souffrant d'un cancer du sein de type HR positif, HER2-négatif et présentant une mutation PIK3CA.

Le voisin Novartis a aussi livré de nouvelles données d'une étude clinique de phase III sur son médicament oncologique Kisqali. Le géant rhénan a évalué la réduction du risque de récidive à 25,1% pour les patientes atteintes d'un cancer du sein précoce (CSP) sous traitement avec ce produit. Sur le total des patientes ayant reçu le traitement expérimental par Kisqali, 78,3% d'entre elles l'ont terminé, selon des résultats intermédiaires de l'étude clinique Natalee.

Terminant au pied du podium, Logitech (+2,1%), dont la nouvelle directrice générale (CEO) Hanneke Faber a dévoilé des priorités stratégiques la veille, a vu son objectif de cours raboté par Vontobel, qui a cependant confirmé sa recommandation d'achat du titre (buy), louant le modèle d'affaires du spécialiste valdo-californien des périphériques et accessoires informatiques.

ABB (+1,3%) a vu le sien relevé de plus de 10% par JPMorgan, qui estime que ses perspectives sont plus solides que jamais, même si des questions subsistent quant au profil de croissance, et reste neutre sur le titre.

Sur le marché élargi, Stadler Rail (-1,2%) prenait un bouillon. JP Morgan a abaissé la recommandation du fabricant de matériel roulant à "underweight", contre "neutral" auparavant. Le géant bancaire américain s'attend à des vents contraires pour le groupe thurgovien, dont les clients risquent de pâtir de l'inflation et de taux d'intérêts élevés.

Landis+Gyr (-0,1%) n'était que faiblement affecté par une recommandation de vente (reduce) de la part de Kepler Cheuvreux, qui vient d'entamer la couverture du titre. JP Morgan a légèrement relevé l'objectif de cours du fabricant de compteurs électriques.

AMS a décollé de 5,2% après l'octroi d'une recommandation "surpondérer" par la Banque cantonale de Zurich.

StarragTornos, industriel né de la fusion entre le prévôtois Tornos et le saint-gallois Starrag, progressait de 3,2% pour son premier jour de négoce sous sa nouvelle forme.

ib/vj