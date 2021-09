Bourse Zurich: le SMI conforte ses pertes à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - Hésitante en début de séance, la Bourse suisse s'installait mercredi dans le rouge à l'approche de la mi-journée, le marché manquant cependant d'impulsions à mesure que la saison des résultats semestriels touche à sa fin. Alors que les craintes quant à l'inflation demeurent, les investisseurs redoutent désormais les conséquences des déboires financiers du géant de l'immobilier chinois Evergrande et que ceux-ci engendrent un "Lehman chinois".

Le front des données macro-économiques demeurait lui aussi relativement clairsemé. L'inflation a enregistré une poussée record au Royaume-Uni pour les douze mois terminés en août, montant à 3,2%, son plus haut niveau depuis mars 2012, la réouverture de l'économie ayant fait grimper les prix des transports et des restaurants notamment. Pour les douze mois achevés en juillet, la hausse des prix n'atteignait que 2%.

En Chine, les ventes au détail ont connu en août leur plus faible progression depuis un an, soulevant des inquiétudes sur la reprise de la deuxième économie mondiale. Principal indicateur de la consommation, elles n'ont augmenté le mois dernier que de 2,5% sur un an.

La persistance de la pandémie de Covid-19 n'empêche pas l'économie helvétique de poursuivre son redressement. A en croire les spécialistes de Credit Suisse, la poussée d'inflation observée ces derniers mois ne devrait être que passagère. Dans le "Moniteur Suisse" au 3e trimestre, les économistes de la banque aux deux voiles confirment leurs prévisions de croissance économique pour 2021, soit une hausse de 3,5% du produit intérieur brut (PIB), mais relèvent celles pour 2022 à +2,5%, contre +2,0% lors du dernier pointage.

Après avoir débuté la séance sur un imperceptible repli de 0,05%, l'indice SMI a creusé ses pertes tout au long de la matinée, touchant un plus bas du jour peu avant 10h00 à 12'040,76 points, avant de se reprendre quelque peu. Vers 10h40, l'indicateur phare du marché helvétique lâchait 0,42% à 12'046,64 points.

Dans le même temps, le SLI se repliait de 0,31% à 1980,95 points, alors que l'indice élargi SPI fléchissait également de 0,34% à 15'584,08 points. Sur les 30 valeurs constitutives du SLI neuf progressaient, alors que les 21 autres perdaient du terrain.

Rejoignant le bas du tableau, le bon Roche (-0,6%) pesait de tout son poids sur les indicateurs. Les deux autres plus grosses capitalisations du marché helvétique, Novartis (-0,4%) et Nestlé (-0,2%), reculaient également.

Roche a annoncé mercredi ouvrir son application Upath aux développeurs, de manière à ce que ces derniers puissent aisément y intégrer leurs dispositifs d'analyse d'image pour les tissus tumoraux. L'initiative doit offrir aux praticiens une plus large palette d'outils de diagnostic.

Temenos (-2,1%) héritait de la lanterne rouge, derrière Richemont (-2,0%) et la toujours volatile AMS (-1,8%). Credit Suisse (-1,8%), figurait aussi au rang des principaux perdants de la matinée, tout comme Swatch Group (-1,4%).

Dans le cadre d'une étude sectorielle, Goldman Sachs a revu à la baisse l'objectif de cours du titre du numéro deux bancaire helvétique, celui-ci passant de 14,50 à 13,30 francs suisses, alors que l'établissement américain continue de recommander aux investisseurs d'adopter une position neutre envers l'action.

Adecco (-0,3%) a finalisé sa levée de fonds destinée à financer le rachat du franco-belge Akka Technologies avec le placement de trois emprunts. Le géant du recrutement a placé en deux tranches de 500 millions deux emprunts à taux fixes pour un total de 1 milliard d'euros.

A l'autre extrémité du tableau, Straumann (+1,2%) s'échappait en tête, accompagné de Kühne + Nagel (1,2% également), alors qu'UBS (+0,7%) et Sonova (+0,7%) s'étaient lancés à leur poursuite. Sonova soutiendra financièrement et matériellement la société biotechnologique française Sensorion pour une étude sur les causes génétiques de développement précoce d'une presbyacousie (perte d'audition) sévère. Le spécialiste zurichois des assistances auditives mettra à disposition ses centres d'audiologie pour le recrutement et le suivi des patients et prendra en charge 70% des 7 millions d'euros (7,6 millions de francs suisses) budgétés pour ces recherches.

Sur le marché élargi, Achiko (-5,1%), Wisekey (-3,5%) et Landis + Gyr (-3,0%) échouaient aux trois derniers rangs. En haut de tableau, le podium était constitué de Spice Private Equity (+5,9%), Obseva (+3,9%) et Valartis Group (+3,3%).

Spice Private Equity a cédé une partie des parts détenues dans le prestataire de services d'assistance informatique pour les entreprises Rimini Street. La vente devrait générer un produit net de 13,5 millions de dollars (12.3 millions de francs suisses).

Obseva a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités sanitaires américaines (Food and Drug Administration - FDA) pour le Linzagolix. Le médicament est destiné au traitement de patientes souffrant de saignements menstruels abondants (HMB) associés à des fibromes utérins.

Helvetia progressait de 0,4%. L'assurance de voyage ERV, propriété du groupe saint-gallois, a noué un partenariat avec la Banque cantonale de Bâle (BKB). Les cartes de débit Visa émises par l'établissement rhénan - ainsi que sa filiale Banque Cler - incluront désormais des prestations d'assurance.

vj/lk