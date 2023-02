Bourse Zurich: le SMI consolide ses gains mais reste en deçà des 11'200 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse consolidait ses maigres gains lundi à l'approche de la mi-journée. Le SMI des valeurs vedettes a tenté une petite échappée en direction des 11'200 points, sans toutefois parvenir à reconquérir cette marque symbolique.

Les propos agressifs tenus la semaine dernière par plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine (Fed) pèsent sur le moral des investisseurs, alors que la tension monte avant la très importante publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) prévue mardi.

"Si l'inflation américaine n'a pas diminué suffisamment, ou si, Dieu nous en préserve, elle a augmenté de manière inattendue sur une base annuelle, nous pourrions rapidement voir l'optimisme post-NFP (emplois manufacturiers, ndlr) et les prix du scénario 'Boucles d'or' laisser la place à la peur et au chaos", prédit Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

La semaine passée, les indices S&P 500 et Nasdaq de Wall Street, ainsi que les Bourses de Paris et Francfort ont connu leur pire performance hebdomadaire depuis le début de l'année.

Vendredi, les taux sur les bons du Trésor à 10 ans ont grimpé à 3,74% un nouveau plus haut depuis le début de l'année, une remontée qui pèse notamment sur les actions technologiques sensibles aux taux d'intérêt.

Michael Hewson, de CMC Markets, constate "peu de signes d'un ralentissement de l'inflation des services et, toutes les banques centrales ayant un objectif d'inflation de 2%, il est très peu probable qu'elles envisagent de réduire les taux à un moment où les prix sont bien au-dessus de ce chiffre".

En Suisse, l'inflation a atteint 3,3% en rythme annuel en janvier, en raison de la poursuite de la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation. Sur un mois, l'indice CPI a augmenté de 0,6% en janvier par rapport à décembre, pour s'établir à 105,0 points.

Sur le coup de 11h00, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,37% à 11'171,14 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,27% à 1759,47 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,39% à 14'392,66 points. Sur les 30 "blue chips", 20 pointaient dans le rouge et 10 étaient drapés de vert.

Dernier du classement, Credit Suisse (-4,1%) accentuait ses pertes, toujours dans le sillage de la perte abyssale publiée la semaine dernière. Vontobel et Deutsche Bank ont réduit leurs objectifs de cours et confirmé "hold". Kepler a dégradé sa recommandation à "reduce" et sabré son objectif de cours à 2,10 (3,20) francs suisses. Le concurrent UBS (-0,1%) pointait également dans le rouge.

A l'autre extrémité du tableau, le bon de participation Schindler (+1,7%) menait le bal, devant VAT (+1,3%) et Logitech (+1,0%), sans nouvelle particulière.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,1%) faisait moins bien que Nestlé (+0,6%) et Novartis (+0,8%). La filiale française du géant veveysan fait l'objet de deux nouvelles plaintes dans l'affaire des pizzas Buitoni contaminées par la bactérie E.coli, des accusations réfutées par l'entreprise.

Alcon (-0,1%) est parvenu à un accord avec J&J Surgical Vision pour mettre fin à une série de procédures judiciaires en cours portant sur des dispositifs de chirurgie de la cataracte assistée par laser, rachetés par l'ex-division de produits ophtalmiques de Novartis dans le cadre de l'acquisition de LenSx en 2010.

Sur le marché élargi, Implenia (+2,4%) a remporté avec Demathieu Bard Construction un appel d'offre pour la construction d'une galerie pour la future ligne C du métro de Toulouse. Le mandat dévolu à l'entreprise zurichoise est devisé à 166 millions d'euros, soit la moitié du total.

DKSH (+1,1%) annoncé l'extension de son partenariat avec l'allemand Beiersdorf dans la région Asie-Pacifique, sans toutefois la moindre indication sur les implications financières du nouvel accord.

HBM Healthcare (+0,6%) se félicite lundi de l'introduction sur le Nasdaq de Mineralys Therapeutics. La firme zougoise a pris part à l'opération et dispose désormais d'une participation valorisée à 57 millions de dollars. Sa valeur nette d'inventaire (VNI) s'en est enrobée de 3,60 francs suisses.

Wisekey (+1,3%) projette d'autonomiser ses activités de semi-conducteurs Sealsq et a déposé une demande en ce sens auprès de l'autorité américaine des marchés financiers (SEC).

buc/ol/jh