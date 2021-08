Bourse Zurich: le SMI continue sa route vers les 12'500 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse ne s'offrait pas de pause dans sa quête vers un nouveau plus haut, à l'image d'autres bourses européennes. Les investisseurs faisaient fi des craintes persistantes liées à l'inflation et de l'évolution du variant Delta. Les nouvelles d'entreprises suisses restaient limitées.

"Même si le variant Delta continue de peser sur le sentiment du marché dans de nombreuses régions comme l'Asie, les investisseurs sont optimistes quant aux pays ayant mis en place des programmes de vaccination plus agressifs, comme l'Europe et les États-Unis", note ActivTrades dans un commentaire.

A Francfort, le DAX a dépassé pour la première fois de son histoire les 16'000 points quand à Paris, l'indice CAC 40 a franchi le seuil des 6900 points.

En Suisse, les prix à la production et à l'importation ont enregistré en juillet une hausse de 0,5% par comparaison avec juin, à 103,2 points. En France, le taux de chômage est de nouveau resté quasiment stable au deuxième trimestre 2021 pour s'établir à 8,0% de la population active.

A 11h05, le SMI gagnait 0,36% à 12'473,42 points, le SLI 0,24% à 2021,41 points et l'indice du marché élargi SPI 0,33% à 15'965,10 points. Sur les trente principales cotations, 19 progressaient, deux (Swisscom et Temenos) était stables et neuf reculaient.

Julius Bär était en tête (+0,8%), suivi par Richemont (+0,7%) et Nestlé (+0,6%). Le second profitait d'un relèvement d'objectif de cours par Goldman Sachs, qui a confirmé sa recommandation "buy". Son concurrent Swatch se maintenait juste au-dessus de la ligne de flottaison.

Novartis (+0,4%) et Roche (+0,3%) soutenaient l'indice. UBS progressait de 0,2%.

Credit Suisse, après avoir ouvert en tête, plongeait de 0,4%. La banque a annoncé une assemblée générale extraordinaire au 1er octobre. Axel Lehmann, ancien patron d'UBS Suisse, devrait prendre la tête du comité des risques, après les affaires Greensill et Archegos qui ont secoué l'établissement.

Straumann était visiblement victime de prises de bénéfices au lendemain de bons résultats semestriels (-1,4%)

Sur le marché élargi, Ina Invest progressait de 1,9%. La société immobilière a engrangé un bénéfice semestriel après une perte douze mois plus tôt.

L'acquisition de l'entreprise franco-allemande Polystone Chemicals par la société de participations Perrot Duval ne semblait pas séduire (-1,9%).

L'équipementier de l'industrie photovoltaïque Meyer Burger (-2,5%) fait face à des difficultés d'approvisionnement de composants pour certaines lignes de production de ses modules solaires.

Schweiter buvait la tasse (-4,7%), après des résultats semestriels en hausse mais inférieurs aux attentes.

ck/buc/md